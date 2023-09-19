"Понимаем, кто этим руководит": Данилов спрогнозировал мятеж в России (видео)

По словам секретаря СНБО, очередной мятеж — это вопрос короткого промежутка времени и соответствующие процессы уже запущены.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 19 сентября в эфире общенационального телемарафона "Единые новости", заявил, что второго похода на Москву по примеру Евгения Пригожина не будет, однако в России назревает мятеж, который приведет к фрагментации Российской Федерации.

На вопрос журналиста, возможен ли еще один поход (на Москву — ред.) под предлогом уже не Пригожина, а кого-то другого Данилов ответил: "Я думаю, что это уже будет не поход. Вспомним, как в августе 1991 года происходил распад СССР. То, что там назревает, и "группировка ГКЧП", как это было в 1991 году, она там уже зреет и они уже там кучкуются, это доподлинно известный факт. И мы понимаем, кто этим руководит, как это происходит", — отметил секретарь СНБО.

По мнению Данилова, вопрос, когда в России произойдет очередной мятеж — это вопрос короткого промежутка времени и процессы запущены.

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"Они привыкли к роскошной жизни по Европам, они привыкли к другой жизни, а сейчас их гоняют, как псов по всему миру. Страны сейчас запрещают въезд на свои территории машин с российскими номерами и много других процессов, от которых радости у них мало. Более того, победить нашу страну военным путем они не смогут. И поэтому вопрос, когда на России произойдет мятеж — это вопрос короткого промежутка времени. Какое это будет время давайте посмотрим, но процессы там (в России — ред.) уже запущены".

Секретарь СНБО отметил, что российские олигархические группы, которые жили своей собственной жизнью после решения Путина начать войну против Украины, должны забывать о спокойствии.

Отвечая на вопрос, готовы ли международные партнёры к тому, что Россия распадётся, Данилов сказал: "Многие осознают, но некоторые считают, что этот процесс можно контролировать и можно допустить такие вещи, которые не позволят России распасться".

Он отметил, что на эти процессы уже влиять никто не сможет влиять, поэтому Российская Федерация будет вынуждена фрагментироваться.

"Мы это обязательно увидим", — резюмировал он.

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Напомним, 16 сентября Данилов рассказал, что будет с россиянами в оккупированном Крыму. По словам секретаря СНБО, ракетная программа Украины, которая была начата в 2020 году, уже дает свои плоды. Обстрелы Крыма будут продолжаться, какие бы действия не предпринимали оккупанты.