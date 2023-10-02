"От Пригожина Путин не ожидал": профессор НАН оценила вероятность мятежей в РФ (видео)

В России, как считает ученая Галина Зеленько, нет предпосылок для мятежей среди военных, поскольку функционирует преступная система, каждый генерал контролируется и проходит определенные этапы "круговой поруки".

Повторения нового мятежа вроде того, который организовал глава "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин, со стороны генералитета в России не произойдет. Такое мнение высказала ученый и доктор политических наук Галина Зеленько, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, в эфире YouTube-канала Фокус.

Она отметила, что для главы Кремля Владимира Путина июньские события в определенной степени были неожиданными. В России функционирует преступная система, в которой каждый генерал контролируемый, проходит определенные этапы "круговой поруки". Это позволяет властной верхушке влиять на военных, поэтому в армии РФ и нет предпосылок к мятежам.

"Это вообще невозможно в России", — оценила перспективы новых военных потрясений Зеленько.

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Мятеж ЧВК "Вагнер" в России

В ночь на 24 июня Евгений Пригожин в сопровождении своих бойцов из ЧВК "Вагнер" с бронетехникой и танками вошли в Ростов-на-Дону и практически сразу взяли под контроль основные военные учреждения в городе — они окружили штаб Южного военного округа, отдел полиции на Буденновском, Главное управление МВД по Ростовской области, здание регионального УФСБ, а также администрацию города.

Впоследствии наемники двинулись на Воронеж и Москву. После локальных боев с регулярными войсками Пригожин объявил решение прекратить наступательные действия, поскольку как будто конфликт с Минобороны РФ был урегулирован, а Кремль дал гарантии безопасности. По словам руководителя Минобороны РФ Сергея Шойгу, вооруженный мятеж Евгения Пригожина и его "вагнеровцев" не повлиял на боеспособность российской армии на украинских фронтах.

Напомним, 19 июля руководитель МИ-6 рассказал, как Кремль "подавил" мятеж Пригожина. По мнению главы британской службы внешней разведки Ричарда Мура, Путин пошел на сделку с "вагнеровцами", чтобы удержать власть. При этом на президента РФ явно оказывают внутреннее давление.