Любитель часов за $69 000: нардеп от ОПЗЖ Борт неоднократно летал в Крым из РФ, — СМИ (фото)

По сведениям авторов журналистского расследования, в 2019 году мать нардепа получила гражданство РФ, о чем есть данные в системе "Роспаспорт". А у отца есть номер налогоплательщика РФ.

Сведения из российских баз данных авиаперелетов свидетельствуют о том, что депутат от запрещенной ОПЗЖ Виталий Борт неоднократно летал из Симферополя в РФ и возвращался на оккупированный полуостров. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По сведениям авторов журналистского расследования, в 2019 году мать нардепа Борта получила гражданство РФ, о чем есть данные в системе "Роспаспорт". А у отца есть номер налогоплательщика РФ.

Виталий Борт

Депутат не ответил на запрос журналистов "Схем", зачем, несмотря на запрет въезда в Крым вне пунктов пропуска, он летал в Крым.

Журналисты приводят сведения о том, что 15 августа 2014 года Виталий Борт вылетел из Киева в Москву. Он приземлился в аэропорту Домодедово и в тот же день совершил перелет в Симферополь. 19 августа он вылетел из Крыма в Москву, а затем вернулся в Киев прямым рейсом.

У журналистов есть данные и о последующих перелетах депутата упомянутыми рейсами.

В апреле 2014 года украинское законодательство запретило въезжать на территорию оккупированного Крыма вне украинских КПП. Вместе с тем журналисты установили, что Виталий Борт неоднократно летал в Крым из РФ и обратно, даже будучи в статусе депутата Верховной Рады 7-го созыва (то есть до ноября 2014 года).

Расследователи выяснили, что мать депутата — уроженка Донецка Валентина Борт — в 2019 году в Алуште получила российский паспорт.

Документ выдали по упрощенной процедуре для уроженцев Крыма и ОРДЛО.

С помощью сайта Налоговой службы РФ удалось установить индивидуальный налоговый номер женщины.

Номер налогоплательщика есть и у отца экс-депутата.

Борт Петр Николаевич

Чем известен Виталий Борт?

Виталий Борт с 2019 года был народным депутатом 9-го созыва от "Платформы за жизнь и мир" (ранее ОПЗЖ), состоял в комитете Верховной Рады по бюджету. Прежде он трижды избирался в парламент.

Виталий Борт

После захвата пророссийскими активистами здания мэрии Макеевки присутствовал на заседании горсовета, который проголосовал за проведение "референдума о дальнейшей судьбе Донбасса" и поддержал его. При этом он заявлял, что такой референдум непременно должен был бы быть всеукраинским: в противном случае это незаконно и "его не признает ни одно государство".

С 2013 года Борт занимал должность президента Детско-юношеской футбольной лиги Украины.

Спустя три года Виталий Борт вновь избирается на эту должность.

В 2012 году он участвовал в драке в Верховной Раде, на его руке были часы швейцарского бренда Bovet Fleurier примерно за 48-69 тыс. долларов.

Виталий Борт

Напомним, что суд избрал нардепу Нестору Шуфричу меру пресечения.

Также сообщалось, что бывшего нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича объявили в розыск.