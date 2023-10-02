Стало известно, что Украина получит "убийцу дронов" — систему Slinger (фото)

Тысячи дронов находятся в воздушном пространстве Украины ежедневно. Антидроновий комплекс Slinger использует сложную технологию для достижения реального результата.

Австралийская компания передала Украине антидронные комплексы Slinger. Они могут сбивать дроны-камикадзе Shahed-136/131 и вертолеты. Об этом сообщает ABC со ссылкой на слова представителя компании Electro Optic Systems (EOS) Мэтта Джонса.

Систему собирают на промышленной площадке в австралийском городе Канберра, она поможет Украине лучше защищаться от атак российских дронов.

Пушка, установленная на кузове пикапа, отслеживает цель и является частью системы вооружения, которая сбивает вражеские дроны. Система Slinger предназначена для борьбы с беспилотниками по цене, которую может позволить себе Украина.

"Проблема в том, что типы систем, которые Украина сейчас использует для борьбы с дронами, слишком дорогие, чтобы уничтожить цель стоимостью 10 000 или даже 1000 долларов", — отметил Мэтт Джонс.

Австралия передала Украине антидронные комплексы Slinger

В сообщении говорится, что беспилотники играют огромную роль над линией фронта. По оценкам, ежедневно в воздухе находятся тысячи дронов.

"Скорость, с которой вы можете нацелиться на них и уничтожить, меняет тактику", — сказал австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан.

"Все дело в стоимости", — Мирошниченко

Иранские "Шахеды", которые использует Россия для атак на украинские города, стоят примерно 31 тысячу долларов. Другие беспилотники имеют меньшую стоимость. Однако ракеты, которыми их сбивают, могут стоить в 10 раз больше.

"До недавнего времени приходилось использовать очень дорогие ракеты, чтобы атаковать эти штуки. Если вы используете ракету стоимостью 100 тысяч или 200 тысяч долларов, чтобы сбить беспилотник стоимостью 10 тысяч долларов, это не сработает для большинства стран", — отметил Райан.

Австралия передала Украине антидронные комплексы Slinger

Slinger использует сложную технологию для достижения результата. В Канберре инженер-испытатель EOS Шарлотта Кеппер использовала джойстик, чтобы следить за дроном на экране нацеливания системы.

"Я просто слежу за тем, чтобы он держался на пути, был вооружен, и когда мы получим сигнал, мы сможем стрелять и сбить дрон", — сказала она.

Шарлотта Кеппер

В прошлом месяце посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко собственными глазами увидел во время испытаний, как Slinger может сбивать беспилотники за небольшую долю стоимости ракет.

"Иногда эти ракеты стоят миллионы. А вы ударяете по дронам, которые стоят 20 тысяч долларов, да? И все дело в стоимости", — сказал господин Мирошниченко.

Цена Slinger составляет менее 1,55 миллиона долларов за систему. Она направлена на уничтожение дронов по цене от 155 до 1550 долларов США.

Австралия передала Украине антидронные комплексы Slinger

Slinger отправляются в Украину

"Украинские города ежедневно атакуют беспилотниками и ракетами. И мы видим эти беспилотники уже полтора года", — сказал украинский посол.

В Queanbeyan и ACT компания EOS собирает камеры, лазеры и подвесы, которые обеспечивают работу ее систем слежения. Восемьдесят пять процентов комплектующих поставляются австралийскими компаниями.

Австралия передала Украине антидронные комплексы Slinger

"Мы используем отслеживание и алгоритмы стабилизации, которые мы использовали для разработки отслеживания дальнего космоса", — сказал Джонс.

Ожидается, что десять Slinger, которые сейчас изготавливаются в ACT, будут доставлены в Украину до конца года в рамках пакета военной помощи США.

Представитель Министерства обороны заявил, что австралийское правительство намерено выполнить свой текущий вклад в Украину. Но пока нет планов добавлять Slingers к 710 миллионам долларов австралийской военной помощи Украине.

Райан считает, что Украине нужно как можно больше систем противодействия беспилотникам, чтобы защититься от новой реальности войны.

"Это один из самых интенсивных периодов инноваций и адаптации в системах, которые мы когда-либо видели, и, вероятно, мы еще не в конце", — Мик Райан.

Мик Райан

Напомним, Армия США получила первые лазерные системы ПВО. Военные получила первые четыре передовых прототипа лазерных систем противовоздушной обороны DE M-SHORAD, которые установлены на бронетранспортеры Striker.