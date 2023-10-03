Хватит на полгода: Пентагон имеет $5,2 млрд на военную помощь Украине, — WSJ

$5,2 млрд, которые есть в распоряжении Пентагона на помощь Украине, это 12% от общей суммы в $43,9 млрд помощи, которую США направили после вторжения России в феврале 2022 года.

Средства для оказания военной помощи Украине в распоряжении Пентагона составляют $5,2 млрд, при нынешних объемах расходов этого хватит еще примерно на шесть месяцев. Об этом 2 октября сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

Представители Пентагона заявили, что в казне Пентагона осталось более 5 миллиардов долларов для предоставления Украине оружия и другой помощи в сфере безопасности.

Эти 5,2 миллиарда долларов примерно эквивалентны стоимости оружия, которое администрация Байдена направила в Украину за последние шесть месяцев для борьбы с Россией, но представители администрации заявили, что непонятно, как долго может хватить этих денег.

"Ряд факторов влияет на скорость, с которой помощь по безопасности поступает в Киев, и чиновники считают, что этих 5,2 миллиарда долларов может хватить лишь на несколько месяцев", — говорится в сообщении.

Эта сумма составляет около 12% от общей суммы в $43,9 млрд помощи в области безопасности, которую США направили после вторжения России в феврале 2022 года.

Также США использовали для поддержки Украины средства программы Инициатива содействия безопасности в Украине (USAI), но на данный момент, как пишут журналисты, казна USAI пуста.

В издании сообщают, что оставшиеся у Пентагона $5,2 млрд появились после того, как в мае чиновники обнаружили ошибку в бухгалтерском учете, "что по сути дало Минобороны США больше денег для Украины, чем оно предусматривало".

Ошибка возникла из-за несоответствия в оценке Пентагоном поставляемого вооружения. Также Пентагон имеет около $1,6 млрд, которые он использует для пополнения собственных запасов оружия.

Помощь США в сфере безопасности Украине

На прошлой неделе в Техасе начался один из самых заметных элементов безопасности помощи США Украине — подготовка украинских пилотов для управления американскими реактивными истребителями F-16.

Пакеты помощи обычно поступают каждые две недели, и следующий может поступить до конца этой недели, говорят чиновники.

США предоставили Украине широкий спектр военных материалов, включая танки, вертолеты, пусковые установки с усовершенствованными управляемыми ракетами и ракеты с боеприпасами.

По словам источников WSJ, эта помощь позволила Киеву предотвратить и отразить российское вторжение, которое, как многие изначально считали, быстро свергнет киевское правительство, и даже восстановить некоторые позиции, которые Россия взяла во время своего первоначального толчка.

"Западная помощь помогла значительно ухудшить российскую армию, вторую по численности в мире, которая до войны имела прекрасную репутацию", — добавляют в сообщении.

Пока что препятствие в финансировании Украины в выходные дни не заставило администрацию начать переосмысливать будущее поддержки США в войне в Украине, говорят официальные лица.

"Здесь никто не нажимает кнопку паники", — сказал один американский чиновник.

Будет ли пауза в поддержке США

Тем не менее, официальные лица администрации Байдена и сенаторы отметили на выходных, что пауза в поддержке США может быть разрушительной для военных усилий Украины, и призвали Конгресс быстро принять законопроект с увеличением финансирования.

Представители администрации Байдена отметили в понедельник, что США будут оставаться за Украиной "столько, сколько потребуется".

"Этого достаточно для нас, чтобы немного дольше удовлетворить срочные потребности Украины на поле боя, — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер о финансировании, которое Пентагон все еще имеет для Украины, — но это не долгосрочное решение".

Напомним, 27 сентября "Голос Америки" сообщил, что лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл перечислил причины, по которым Вашингтону выгодно поддерживать Украину в ее борьбе с военной агрессией Российской Федерации .

Также лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл, выступая в Сенате 27 июля, заявил, что США должны ускорить поставки военной помощи Украине. По мнению политика, некоторое вооружение слишком поздно прибывает на поле боя.