"Разумнее остановить это": лидер республиканцев в Сенате США высказался о поддержке Украины

Говоря о росте количества противников помощи Украине среди республиканцев, сенатор Митч Макконнелл отметил, что "американский народ в какой-то мере введен в заблуждение". По его мнению, помощь Киеву выгодна США.

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Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл перечислил причины, по которым Вашингтону выгодно поддерживать Украину в ее борьбе с военной агрессией Российской Федерации. Об этом пишет "Голос Америки" 27 сентября.

Митч Макконнелл отметил, что на помощь Украине уходит относительно мала доля американского ВВП. Кроме того, США не приходится посылать на войну своих военных.

"Если Путин выиграет, следующей будет страна НАТО. И я думаю, что гораздо разумнее остановить это вторжение, вытолкнуть его, и единственные, кто готов участвовать в этом — это сами украинцы", — сказал политик.

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По словам сенатора, передача Украине оружия способствует развитию американской военной промышленности и обеспечивает граждан США дополнительными рабочими местами. По его мнению, США должны восстанавливать свой ВПК и без войны в Украине, в связи с ростом конкуренции с РФ и Китаем.

Еще одним аргументом, который приводит Макконнелл, является влияние войны на ситуацию на Дальнем Востоке. Он отметил, что Япония, Южная Корея и Филиппины понимают угрозу, поступающую от Китая в связи с войной России в Украине больше, чем США. Поэтому эти страны помогают Киеву.

"Премьер-министр Японии сказал, что, если вы хотите послать сообщение президенту Си, бейте Путина в Украине", — отметил сенатор.

Митч Макконнелл также прокомментировал падение уровня поддержки помощи Украине среди республиканцев.

"Я думаю, что американский народ в какой-то мере введен в заблуждение. Я не думаю, что они понимают факты", — заявил он.

Напомним, лидер Республиканской партии в Сенате США Митч Макконнелл, выступая в Сенате 27 июля, заявил, что США должны ускорить поставки военной помощи Украине. По мнению политика, некоторое вооружение слишком поздно прибывает на поле боя.

Ранее, 6 июля, Митч Макконнелл также высказался о противниках помощи ВСУ. Он отметил, что противостояние российской агрессии это "самое важное, что сейчас происходит в мире".