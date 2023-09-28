"Розумніше зупинити це": лідер республіканців у Сенаті США висловився про підтримку України

Говорячи про зростання кількості противників допомоги Україні серед республіканців, сенатор Мітч Макконнелл зазначив, що "американський народ певною мірою введений в оману". На його думку, допомога Києву вигідна США.

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Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл перерахував причини, через які Вашингтону вигідно підтримувати Україну в її боротьбі з військовою агресією Російської Федерації. Про це пише "Голос Америки" 27 вересня.

Мітч Макконнелл зазначив, що на допомогу Україні йде відносно мала частка американського ВВП. Крім того, США не доводиться посилати на війну своїх військових.

"Якщо Путін виграє, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому — це самі українці", — сказав політик.

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За словами сенатора, передача Україні зброї сприяє розвитку американської військової промисловості та забезпечує громадян США додатковими робочими місцями. На його думку, США мають відновлювати свій ВПК і без війни в Україні, у зв'язку зі зростанням конкуренції з РФ і Китаєм.

Ще одним аргументом, який наводить Макконнелл, є вплив війни на ситуацію на Далекому Сході. Він зазначив, що Японія, Південна Корея і Філіппіни розуміють загрозу, що надходить від Китаю у зв'язку з війною Росії в Україні більше, ніж США. Тому ці країни допомагають Києву.

"Прем'єр-міністр Японії сказав, що, якщо ви хочете послати повідомлення президенту Сі, бийте Путіна в Україні", — зазначив сенатор.

Мітч Макконнелл також прокоментував падіння рівня підтримки допомоги Україні серед республіканців.

"Я думаю, що американський народ певною мірою введений в оману. Я не думаю, що вони розуміють факти", — заявив він.

Нагадаємо, лідер Республіканської партії в Сенаті США Мітч Макконнелл, виступаючи в Сенаті 27 липня, заявив, що США мають прискорити постачання військової допомоги Україні. На думку політика, деяке озброєння занадто пізно прибуває на поле бою.

Раніше, 6 липня, Мітч Макконнелл також висловився про противників допомоги ЗСУ. Він зазначив, що протистояння російській агресії це "найважливіше, що зараз відбувається у світі".