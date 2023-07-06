"Мало что может не нравиться": лидер республиканцев высказался о противниках помощи ВСУ

По словам лидера меньшинства в Сенате Митча Макконнелла, противостояние российской агрессии это "самое важное, что сейчас происходит в мире".

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Лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл высказал свою точку зрения касательно финансовой поддержки Вооруженных сил Украины. Об этом пишет CNN 5 июня.

Сообщается что во время церемонии награждения в штате Кентукки Макконнелл заявил, что нужно продолжать помогать Киеву. По его словам, в обеих партиях США были люди, которые не считали российско-украинскую войну важной для своей страны.

"Это не моя точка зрения, это не точка зрения большинства республиканцев в Сенате, а также демократов", — сказал Митч Макконнелл.

Лидер республиканцев также считает, что борьба с Российской Федерацией это "самое важное, что происходит в мире сейчас". Он отметил, что финансирование ВСУ приносит пользу США, так как половина денег уходит на производство американского оружия.

"В целом мы помогаем кому-то другому вести борьбу с одним из наших величайших противников в наши дни, россиянами — в этом мало что может не нравиться", — констатировал Макконнелл.

Республиканец также подчеркнул, что вопреки прогнозу Владимира Путина, российская агрессия против Украины сплотила широкую коалицию государств, в том числе страны Азии.

Напомним, что по данным СМИ от 23 мая, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон на частном самолете слетал в Даллас где убеждал американских консерваторов придерживаться проукраинского курса.

Ранее, 21 марта, мы писали о том, что четыре конгрессмена от Республиканской партии США написали обращение к американскому президенту Джо Байдену с призывом предоставить Украине кассетные боеприпасы DPICM.