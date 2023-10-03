Дроны Shahed атаковали ночью Украину: взрывы прогремели в двух областях, подробности (фото)

Иранские БПЛА залетели на территорию Украины с юга и направлялись в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

В ночь со 2 на 3 октября Россия направила на Украину очередную стаю дронов-камикадзе Shahed-136. Дроны направлялись с юга и угрожали центральным областям неподалеку от линии фронта. В деталях ночных событий разобрался Фокус.

Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе атаки ударных дронов около полуночи 3 октября. Именно тогда прозвучал сигнал воздушной тревоги в Херсонской и Николаевской областях. Через час об опасности предупредили жителей двух центральных областей.

Ночная атака дронов 3 октября: Херсонщина Фото: alert.in.ua Ночная атака дронов 3 октября: Днепропетровская область Фото: alert.in.ua

Ночная атака дронов: детали

Позже мониторинговые паблики сообщили о движении "Шахедов", которые пролетели над Очаковом на Николаевщине и направились в сторону Кривого Рога в Днепропетровской области.

Сигнал воздушной тревоги объявили в Днепропетровской (в 1:22) и в Запорожской (1:40) областях. Далее по остальным областям тревога не распространялась.

Позже мониторинговые паблики сообщили о взрывах. В частности, на Николаевщине было громко около 2:00 ночи, на Днепропетровщине — около 3:00.

Ночная атака дронов 3 октября: взрывы на Днепропетровщине Фото: Скриншот Ночная атака дронов 3 октября: взрывы на Николаевщине Фото: Скриншот

Военные администрации и ВС ВСУ не комментировали последствия атаки дронов в ночь на 3 октября 2023 года.

Отметим, начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что несколько последних дней россияне запускают по Украине небольшие партии дронов-камикадзе Shahed. По мнению командования, это свидетельствует попытках врага разведать позиции украинских систем ПВО.

Новую тактику россиян подтверждает атака 2 октября: тогда они запустили семь "Шахедов".

Между тем в течение сентября наблюдалась другая картина: в направлении Украины чуть ли не каждую ночь летели по несколько десятков беспилотников. 28 сентября установили "рекорд" — использовали 44 дрона.

Напоминаем, украинский эксперт отметил, что на дроны-камикадзе могут быть установлены небольшие гаджеты, связанные с международной системой спутниковой связи. По его мнению, они предназначены для шпионажа за ПВО.

На фронте и ВСУ, и ВС РФ активно используют другой тип дронов — китайские FPV-дроны и Mavic. Западные СМИ утверждают, что началась конкуренция за закупку этих устройств в Китае.