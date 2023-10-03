БМП, грузовики и полевой склад: в ССО показали, как взрывалась техника ВС РФ (видео)

Российские оккупанты разместили свои резервы в лесополосе, но защитники обнаружили вражескую технику и "обезвредили" ее. Детонируя, одни машины наносили повреждения другим.

Украинские защитники уничтожили на Запорожском направлении пять БМП, два грузовика и полевой склад ВС РФ. Деталями 3 октября поделилась пресс-служба Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Во время выполнения боевых задач бойцы получили данные о перемещении техники российских оккупантов. Тогда ССО начали воздушную разведку, чтобы найти и подтвердить вражеские цели.

"Враг решил сосредоточить вероятные подразделения резерва в лесополосе, однако был быстро обнаружен", — передала пресс-служба.

Информацию о технике ВС РФ направили артиллеристам, которые "немедленно" нанесли удар. В результате подрыва российских машин пострадала и другая техника врага. В ССО предположили, что она также могла быть уничтожена.

Напомним, в сети опубликовали кадры уничтожения российской 152-мм пушки "Гиацинт-Б". По ней успешно отработала самоходная артиллерийская установка PzH 2000, установленная в районе Токмака.

Российские партизаны заявили, что уничтожили форму для ВС РФ на складах в Ростове-на-Дону. Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук подтвердил, что в России загорелся склад с вражеской военной формой.

2 октября глава ОП Андрей Ермак показал неординарные снаряды, которые защитники сбрасывают с беспилотников на вражеские позиции. Чиновник отметил, что "пилоты FPV-камикадзе с юмором".