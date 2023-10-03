"Не поддерживаем войну": в Германии 20-тысячный город заставил Rheinmetall не строить завод

Гроссенхайн находился под советской оккупацией, поэтому местные выступают против любого оружия, к тому же они любят или боятся России. Rheinmetall не разъяснил местным, для чего нужно предприятие, поэтому в итоге изготавливать боеприпасы там не будут.

Немецкий оборонный гигант Rheinmetall хочет построить завод по производству боеприпасов на землях Саксонии. Руководство земли выступило за инициативу, однако жители Гроссенхайна и местные депутаты выступили резко против. Об этом сообщает The New York Times.

Правительство Саксонии рассматривает возможность постройки нового завода по производству боеприпасов как шаг к экономическому росту. В городе есть аэродром, где базировался известный немецкий ас Первой мировой "Красный барон" Манфред фон Рихтгофен. Во времена Второй мировой, а затем во время советской оккупации аэродром продолжал играть важную роль. Поэтому предприятие могло бы создать сотни новых рабочих мест, а также помочь восстановить запасы Бундесвера.

Однако в самом Гроссенхайне 16 из 22 членов городского совета подписали письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом заблокировать проект. Также ультраправая партия "Альтернатива для Германии" провела митинг, на котором они выступали против продажи оружия Украине.

Монумент советским солдатам в Гроссенхайне Фото: The New York Times

"Мы не хотим участвовать в войнах по всему миру обходным путем. Мы отвергаем дальнейшее экономически-военное использование города, как это было годами", — говорилось в петиции, которую предлагалось подписать жителям на июньском митинге.

Бунт в маленьком Гроссенхайне, который было бы легко отбросить, как политику малого городка, на самом деле демонстрирует гораздо большее беспокойство среди некоторых немцев, особенно на бывшем коммунистическом Востоке, пишут в издании. Они обеспокоены обязательством Германии вооружить Украину. В восточной части Германии сохранился как страх перед РФ, так и приверженность к ней. В более широком смысле многие немцы до сих пор испытывают глубокое отвращение к войне из-за нацистского прошлого.

"Нам больше не нужно оружие. Мы больше не хотим армии. Это больше не нужно. Мы хотим жить в мире с Россией. Очень трудно объяснить людям, почему мы должны защищать Украину", — привел слова протестующих Себастьян Фишер, член законодательного собрания земли Саксонии.

Одна из членов Левой партии в Гроссенхайне Керстин Лаутербах выступает против поставок оружия не только в Украину, но и в целом. Также она считает Запад и США виновными в том, что конфликт нельзя было решить мирным путем.

"Я могу представить, что Путин чувствует себя сжатым, потому что НАТО подбирается все ближе и ближе", — говорит Лаутербах.

Проблема заключается в том, что местным мало дали информации о том, как будет выглядеть фабрика в городе. Из-за этого распространяются сплетни и беспокойство по поводу экологии. Однако с экономической точки зрения завод Rheinmetall предоставил бы 840 млн долларов инвестиций и создал бы 600 рабочих мест.

Из-за протестов Rheinmetall отложил планы строить завод в Гроссенхайне и сосредоточится на расширении производственных мощностей уже имеющихся предприятиях. Это решение тоже вызывает жаркие дискуссии.

Напомним, 28 сентября СМИ писали, что Венгрия станет первым покупателем новейшего немецкого танка Panther.

5 сентября Rheinmetall передал Украине первую партию боеприпасов для Gepard на восстановленной линии производства.