Венгрия станет первым покупателем новейшего немецкого танка Panther, — СМИ

Недавно на венгерской территории заработал завод Rheinmetall. Венгрия хочет не только производить танк, но и разработать его на предприятии. Это будет стоить около 300 млн евро.

Related video

Новейший танк компании Rheinmetall под названием KF51 Panther первым может пойти в венгерскую армию. Об этом сообщает Handelsblatt.

Венгрия хочет стать первым оператором нового танка Panther, который находится в разработке. Гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер представил машину в прошлом году как преемника Leopard 2. Полномасштабная война в Украине показала, что танк не является устаревшим оружием, как считалось после холодной войны. Спрос на производство тяжелой бронетехники теперь только растет.

Паппергер хочет ворваться в нишу, Panther должна быть лучше модернизированных Leopard 2. Но до сих пор у них не было покупателей, даже Бундесвер сдержанно воспринял новинку. И вот теперь Венгрия хочет не только приобрести новые танки, но и производить их на предприятии Rheinmetall в Венгрии. Также в издании утверждают, что Будапешт хочет, чтобы Panther не только производили, но и разрабатывали в стране. Программа может обойтись в 300 млн евро. Сама немецкая компания отказалась комментировать информацию журналистов.

KF-51 Пантера Фото: Rheinmetall

Сейчас никаких контрактов нет, сотрудничество может сорваться, считают источники.

Что известно о Panther?

Танк Panther должен получить более мощную систему вооружения. В основе машины лежит все тот же Leopard 2, который производит KMW, но Rheinmetall имеет там долю. Прототип использует корпус, двигатель и трансмиссию от Leopard 2, но при этом он на 4 тонны легче — 59 тонн.

Новейший танк получит 130-мм пушку вместо 120-мм. Увеличенный калибр должен на 50% повысить дальность пушки и пробитие. Также Panther сможет управлять беспилотниками или беспилотным наземным транспортом. В то же время должна быть защита от дронов, что очень важно, учитывая российско-украинскую войну, где дешевые дроны уничтожают дорогостоящие танки. И еще важный аргумент — стоимость одной Panther будет на четверть меньше Leopard 2 — 15 млн евро.

Напомним, 19 августа в Rheinmetall заявили, что они хотят производить танки Panther в Украине.

Также гендиректор Rheinmetall заявил, что до конца августа в Украине начнет работать предприятие по ремонту западных танков.