Угорщина стане першим покупцем новітнього німецького танку Panther, – ЗМІ

Нещодавно на угорській території запрацював завод Rheinmetall. Угорщина хоче не тільки виробляти танк, але й розробити його на підприємстві. Це буде коштувати близько 300 млн євро.

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Новітній танк компанії Rheinmetall під назвою KF51 Panther першим може піти в угорську армію. Про це повідомляє Handelsblatt.

Угорщина хоче стати першим оператором нового танку Panther, який знаходиться в розробці. Гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер представив машину минулого року як наступника Leopard 2. Повномасштабна війна в Україні показала, що танк не є застарілою зброєю, як вважалось після холодної війни. Попит на виробництво важкої бронетехніки тепер тільки зростає.

Паппергер хоче увірватися в нішу, Panther має бути краще за модернізовані Leopard 2. Але до цього часу у них не було покупців, навіть Бундесвер стримано сприйняв новинку. І от тепер Угорщина хоче не тільки придбати нові танки, але й виробляти їх на підприємстві Rheinmetall в Угорщині. Також у виданні стверджують, що Будапешт хоче, щоб Panther не тільки виробляли, а й розробляли в країні. Програма може обійтися у 300 млн євро. Сама німецька компанія відмовилась коментувати інформацію журналістів.

KF-51 Panther Фото: Rheinmetall

Наразі жодних контрактів немає, співпраця може зірватися, вважають джерела.

Що відомо про Panther?

Танк Panther має отримати потужнішу систему озброєння. В основі машини лежить все той самий Leopard 2, який виробляє KMW, але Rheinmetall має там частку. Прототип використовує корпус, двигун і трансмісію від Leopard 2, але при цьому він на 4 тони легший — 59 тонн.

Новітній танк отримає 130-мм гармату замість 120-мм. Збільшений калібр має на 50% підвищити дальність гармати та пробиття. Також Panther зможе керувати безпілотниками або безпілотним наземним транспортом. Водночас має бути захист від дронів, що дуже важливо з огляду на російсько-українську війну, де дешеві дрони знищують дороговартісні танки. І ще важливий аргумент — вартість однієї Panther буде на четвертину менше за Leopard 2 — 15 млн євро.

Нагадаємо, 19 серпня в Rheinmetall заявили, що вони хочуть виробляти танки Panther в Україні.

Також гендиректор Rheinmetall заявив, що до кінця серпня в Україні почне працювати підприємство з ремонту західних танків.