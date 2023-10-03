На Донбассе поезд переехал ЗРК "Стрела-10" с оккупантами, есть потери среди россиян, — СМИ

Водитель машины ЗРК "Стрела-10" не справился с управлением и съехал с моста, там он и попал под поезд. Погибли трое оккупантов, еще двое получили ранения.

Ночью 3 октября на временно оккупированной территории Донбасса грузовой поезд наехал на российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Об этом сообщило российское издание Astra.

"Накануне ночью на перегоне "Енакиево-Углегорск" грузовой поезд наехал на машину ЗРК "Стрела-10" ВС РФ", — говорилось в сообщении.

Отметили, что водитель машины ЗРК "Стрела-10" двигался в составе военной колонны, однако затем не справился с управлением и съехал с моста, где и попал под поезд. В результате происшествия погибли три российских военнослужащих. Ранения получили еще двое.

Кроме этого, тепловоз сошел с рельсов, зафиксировано повреждение железнодорожного полотна.

ЗРК "Стрела-10": что известно

ЗРК "Стрела-10" создан для использования сухопутными войсками. Его задачей является обнаружение воздушных целей с помощью оптико-электронной системы и их уничтожение ракетами на малой высоте.

Основой ЗРК "Стрела-10" является боевая машина на базе МТ-ЛБ с гусеничным шасси, что позволяет двигаться по бездорожью и плавать. На ЗРК расположена пусковая установка, на которой размещается четыре зенитные управляемые ракеты 9М37. Такое же количество может храниться в боевом отделении. Ракеты можно наводить с помощью фотоконтрастного или инфракрасного оборудования. Также для обороны можно использовать пулемет ПКТ калибра 7,62.

Напомним, в июне артиллеристы 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". После меткого выстрела в машине взорвался боеприпас.

В сентябре бойцы 30 Отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского уничтожили ЗРК "Стрела-10", КАМАЗ, "Урал", танк и другую бронетехнику российских военных. Враг пытался замаскировать технику в зданиях и среди густой растительности, однако украинские военные обнаружили и поразили цели.