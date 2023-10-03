"Полностью интегрирован в "Азов": глава МВД о задачах Дениса "Редиса" Прокопенко

По словам главы МВД Игоря Клименко, подполковник "Редис" отвечает за подготовку личного состава и наверстывает время, пока его не было в строю.

Бригада "Азов" Национальной гвардии Украины возглавляется бойцами полка Денисом Прокопенко с позывным "Редис" и Богданом Кротевичем с позывным "Тавр". О деятельности военных рассказал в интервью рассказал глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

Сначала журналист спросил, кто возглавляет "Азов", потому что на сайте Гвардии наступления указан майор Богдан "Тавр" Кротевич, на это министр МВД сказал, что "Азов" возглавляет подполковник Денис Прокопенко. Кротевич является начальником штаба "Азова".

"Прокопенко отвечает за подготовку личного состава. Он полностью интегрирован в процесс. Входит в курс дел, наверстывает то время, пока его не было", — пояснил Клименко.

Также он вспомнил, как командиров освободили из Турции. Тогда бойцы рассказывали, что в Турции было сложно. Их держали не в СИЗО, а в специальном поселении, где был ограничен доступ к родственникам, интернету и другие. Военные постоянно рвались в Украину, потому что хотели продолжать воевать, отомстить за погибших и быть в строю за тех, кто сейчас в плену.

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"Еще за день до возвращения я приехал и с ними общался предметно. Мы говорили обо всем. Обсуждали весь быт, потом какая техника есть сейчас на вооружении, какая техника им нужна. Обсудили все боевые вопросы. И у ребят была одна просьба. Они раньше учились заочно в высших учебных заведениях. И спрашивали, можно ли их восстановить на заочном обучении", — рассказал Клименко.

Напомним, Игорь Клименко заявил, что в МВД не могут наказать клубы за нарушение комендантского часа, потому что владельцы маскируют его работу.

4 августа командир "Редис" вернулся в строй после возвращения из Турции.