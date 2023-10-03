"Закончились": Британия не сможет передавать Киеву системы ПВО и боеприпасы, — Telegraph

По словам журналистов, в Великобритании считают, что остальные союзники Украины должны взять на себя больше нагрузки в вопросе передачи вооружения.

Великобритания уже передала Украине все вооружение, которое могла предоставить. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на неназванного представителя командования ВС королевства.

"Мы отдали уже столько, сколько можем себе позволить. <…> Мы продолжим поставлять технику для обеспечения Украины, но сейчас им нужны такие вещи как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, а все это у нас закончилось", — приводит издание слова источника.

Он отметил, что страна не сможет отправить и больше танков.

Как пишет Telegraph, по мнению высокопоставленного военного, другие страны должны вмешаться и взять на себя больше нагрузки.

Напомним, что Великобритания провела обучение для украинских саперов и предоставила Вооруженным силам 1,5 тысячи комплектов соответствующего оборудования для разминирования. Британские инженеры провели тренинг по обезвреживанию взрывчатых боеприпасов для украинских военных. Защитники учились обезвреживать мины, боеприпасы и другие взрывные устройства, которые представляют угрозу на территории Украины.

А британская компания Rheinmetall BAE Systems (RBSL) подготовит для поставки Украине 23 разведывательные машины Scimitar Mk.2.