Мобилизация в Украине: что будет за отказ проходить ВВК во время войны

По словам юриста Кристины Ковцун, отказ от прохождения ВВК является административным правонарушением. За него предусмотрен штраф, а затем может быть еще один вызов.

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украине началась всеобщая мобилизация, в связи с чем военнообязанных мужчин возрастом от 18 и до 60 лет могут призвать на фронт с предварительным прохождением военно-врачебной комиссии. Об этом сообщила рассказала руководительница медицинского направления в ОО "Юридическая сотня" Кристина Ковцун в интервью "Украинскому радио".

Согласно ее заявлению, в мирное время каждый военнообязанный должен проходить медицинское обследование один раз в пятилетний период.

В период военных действий, получив повестку, мужчина обязан посетить местный ТЦК, предоставить свои личные данные и пройти ВВК. Эта процедура направлена на определение пригодности человека к военной службе, установление ограничений в его пригодности или же объявление его непригодным.

Кристина Ковцун подчеркнула, что отказ от прохождения военно-врачебной комиссии считается административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф, а также возможность повторного вызова на медицинскую экспертизу.

Адвокат подчеркнула, что территориальные центры комплектования обязаны собирать информацию из различных источников, включая управления социальной защиты. Это позволяет им получить сведения о статусе инвалидов и других важных данных о гражданах.

В то же время, сами военнообязанные во время прохождения ВВК должны предоставить свою медицинскую карточку и выдержки из медицинской документации о перенесенных заболеваниях.

"Потому что мы понимаем, что есть разные ситуации. Один человек абсолютно здоров, его годами ничего не беспокоит, а другой, грубо говоря, не вылезает из стационарного лечения, переносит операции и так далее. И военнообязанные должны об этом сообщить", — объяснила юрист.

В ходе ВВК военнообязанному назначают общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на антитела — ВИЧ, гепатит B, гепатит C, определяют группу крови, резус-принадлежность, проводят рентгенологическое обследование. Мужчинам старше 40 лет обязательно должны проводить измерение внутриглазного давления и исследование крови на сахар. При плохих показателях могут назначаться дополнительные обследования.

"После этого военнообязанный обязательно осматривается такими врачами, как хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и другими врачами по показаниям. То есть это очень серьезный и ответственный процесс, который происходит именно с учетом анализов и обследование врачей" , — заверила адвокат.

Напомним, юрист Михаил Лобунько сообщил, что представители военкоматов должны вручить повестку лично в руки военнообязанному. Ведь передача повестки через родственников или близких считается ненадлежащим вручением и не несет никаких юридических последствий, если человек не придет в ТЦК и СП.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что сейчас мобилизуют специалистов, которые необходимы для ведения боя — специалисты по ремонту и обслуживанию техники, связисты, медики, инженеры.