Знают про коррупцию: эксперт рассказал, может ли Запад прекратить военную помощь Украине

По словам политолога Владимира Фесенко, причина коррупции в Украине лежит в олигархической системе в стране и искоренить это можно лишь при помощи электронного декларирования и наказаний.

Западные партнеры не могут отказать Украине в предоставлении военной помощи даже при условии выявления коррупции в стране. Об этом в интервью Фокусу рассказал политолог Владимир Фесенко.

Эксперт отметил, что одним из самых "громких" проявлений борьбы с коррупцией является задержание мера Сум Александра Лысенко на взятке 2 млн грн.

"Задержание мэра на взятке — это и есть проявление борьбы с коррупцией. Если бы не было таких задержаний, то могла бы быть критика", — отметил Фесенко.

Кроме того, он подчеркнул, что прекращение денежной помощи со стороны Запада — это фейки.

"Есть условия, касающиеся поддержки Украины. Может быть корректировка финансовой помощи, но прекращение, особенно военной помощи, невозможно. Когда появился недавний список реформ, кто-то сказал, что в случае невыполнения условий может быть прекращена помощь, но уже через несколько дней они начали оправдываться и забирать свои слова", — заявил Фесенко.

Политолог сказал, что причина коррупции в Украине лежит в олигархической системе в стране, и это появилось уже давно, еще до 2014 года.

"Запад не столкнулся с этим недавно, мы давно сотрудничаем по правилу "деньги — за реформы", — отметил он.

Владимир Фесенко подчеркнул, что преодолеть коррупцию в Украине очень сложно — для этого должна быть целая система. По его мнению, искоренить это можно лишь с помощью следующих шагов – это электронное декларирование и наказание.

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Напомним, 25 сентября СМИ сообщили, что заместитель советника Белого дома по национальной безопасности по вопросам международной экономики Майк Пайл якобы отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна сделать Украина для продолжения предоставления ей военной помощи.

Журналисты также опубликовали рабочий проект реформ, которые Вашингтон, а также европейские партнеры ожидают от Киева. В списке несколько блоков, для каждого из которых определены конкретные сроки от трех до 18 месяцев.