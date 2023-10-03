Два британских истребителя Typhoon едва не столкнулись в ближнем бою на высоте 5,5 км (фото)

По словам фотографа-любителя Энтони Хелкупа, он наблюдал за тем, как самолеты отрабатывали маневры в районе британской базы ВВС перед отправкой в Польшу. Он часто снимает в воздухе истребители F-15 и F-35

Пилоты истребителей Typhoon Королевских британских ВВС едва избежали столкновения на высоте около 5,5 км, отрабатывая ближний бой. Об этом сообщает The Sun.

В минувший четверг, 28 сентября, примерно в 17:00 фотограф Энтони Хелкуп запечатлел мгновение, когда "Тайфуны" пролетели в дюймах друг от друга, отрабатывая маневры в воздушном пространстве графства Линкольншир.

Eurofighter Typhoon

По словам фотографа, он регулярно наблюдает за полетами самолетов в районе базы британских ВВС Coningsby, однако во время недавнего случая было "слишком близко для комфортного расстояния".

"Я провожу много времени, фотографирую самолеты над Вест-Пинчбеком. Мне нравится наблюдать за тем, как пилоты Королевских ВВС отрабатывают боевые маневры, — объяснил он. — F-15 и F-35 летают в воздушном пространстве здесь, они приезжают сюда тренироваться, их регулярно можно видеть в небе".

Eurofighter Typhoon

"Незадолго до пяти вечера в четверг я сфотографировал эти два "Тайфуна" и подумал: "Ух ты, это было очень близко". Они лучшие из лучших (top guns). Чувствуешь себя в безопасности, потому что эти пилоты защищают наше небо", — сказал он.

По его словам, с земли невозможно точно сказать, насколько близко это было, но все выглядело так, что они определенно пролетели в непосредственной близости.

Он также заметил, что после этого случая другие самолеты вообще перестали подниматься в воздух, возможно, это как-то связано с произошедшим.

"Я понимаю, что некоторые Typhoon отправляли в Польшу, чтобы помочь им, поэтому, возможно, они готовились. Я отслеживаю по радару, и в то время они летели на высоте от 4,5 — 5,5 км. Наблюдать за ними — это что-то невероятное", — поделился фотограф своими наблюдениями, добавив, что когда выложил фото в сети, другие не могли поверить, что повезло снять это на камеру.

"Я вовсе не профессиональный фотограф, я просто занимаюсь этим как хобби и оказался в нужном месте в нужное время", — добавил он.

Истребители Typhoon

Eurofighter Typhoon — европейский многоцелевой истребитель 4-го поколения. Исследования перспективной разработки проводились с 1979 года. На сегодня находится на вооружении: Австрии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Саудовской Аравии.

Истребители на британской базе ВВС

Для сдерживания РФ власти Великобритании недавно перебросили истребители Typhoon в Польшу.

Более того, в Королевских ВВС решили модернизировать парк "Тайфунов". Сделка оценивается в 1 млрд долларов. Согласно заключенным договоренностям с крупнейшей оружейной компанией страны BAE Systems, новые истребители получат обновленные радары ECRS Mk2, которые позволят находить и отслеживать сразу несколько целей и атаковать вне зоны ПВО противника.

Напомним, что осенью 2022 года над Черным морем теоретически могло иметь место противостояние Eurofighter Еyphoon против Су-35. Российский истребитель выпустил ракету в британский самолет-разведчик, однако промахнулся.

Также сообщалось, что дроны и катера иранских ВМФ окружили корабли США в Персидском заливе. Тегеран направил небольшие лодки после того, как появились корабли USS Bataan и USS Carter Hall.