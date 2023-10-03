Пустые улицы Ханкенди: в Карабахе осталось не более 1 тысячи армян (видео)

Всего за последние дни регион покинули свыше 100 тысяч этнических армян. Их уход сопровождался многочисленными сложностями — по данным МОМ, многие пожилые и дети в пути недоедали, а также заболевали пневмонией.

Миссия Организации Объединенных Наций во главе с постоянным координатором ООН в Азербайджане подвели итоги работы на территории Карабаха. По оценкам организации, за последние несколько дней регион покинули более 100 000 человек и на данный момент там проживают от 50 до 1000 этнических армян. Об этом 2 октября сообщила пресс-служба ООН.

Пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик рассказал, что миссия посетила город Ханкенди, где группа встретилась с населением и представителями местных общин. Они рассказали, что в Карабахе осталось не более тысячи этнических армян — остальное армянское население спешно покинуло регион, хотя сигналов о насилии в отношении гражданских лиц не было.

"Наши коллеги были поражены внезапностью, с которой местное население покинуло свои дома, и страданиями, которые, должно быть, причинил им этот опыт. Они также не получали сообщения – ни от местного населения, ни от других – о насилии в отношении гражданских лиц после последнего введения режима прекращения огня", – отметил Дюжаррик.

Кроме того, миссия не обнаружила разрушений гражданской инфраструктуры — никакого ущерба больницам, школам, магазинам и другим гражданским объектам, а также религиозным объектам нанесено не было. В то же время практически все магазины были закрыты.

В то же время журналисты телеканала Al Jazeera побывали в Ханкенди (Степанакерт). На опубликованных кадрах можно увидеть абсолютно безлюдные улицы, брошенные вещи, детские коляски и разбросанная мебель. Центральная площадь завалена мусором, а среди одиноких автомобилей бегают домашние животные.

Сотрудники ООН отметили, что дороги, по которым недавно прошли десятки тысяч беженцев в сторону Армении фактически пустые, однако уход армян сопровождался многочисленными сложностями. По данным Международной организации по миграции (МОМ), поступали сообщения, что беженцам пришлось преодолевать многочасовую дорогу в чрезвычайно сложных условиях — были случаи недоедания среди пожилых людей и детей, некоторые заболели в дороге различными заболеваниями, в том числе пневмонией.

Напомним, военные Азербайджана 19 сентября объявили о начале "антитеррористической операции локального характера" в Карабахе с целью восстановления конституционного строя в регионе.

В результате 20 сентября "власти Нагорно-Карабахской республики" капитулировали, а стороны конфликта начали переговоры, после чего было объявлено о прекращении огня и окончании операции Азербайджаном.