"Каждый украинец в списках": в ГУР отреагировали на обвинения РФ Буданова в "терроризме" (видео)
Проявления пропагандистской истерики в ГУР назвали показателем успешной работы и пообещали дальнейшие успешные мероприятия против россиян.
Каждый украинец, который оказывает сопротивление захватчикам, есть в определенных списках российских оккупантов, а обвинения россиянами руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в "терроризме" это признание высокого профессионализма. Об этом в эфире телемарафона заявил Андрей Юсов, представитель ведомства.
Подобные проявления пропагандистской истерики он назвал показателем успешной работы. По его словам, это признак профессиональной работы и признак высокого уровня служения своей Родине.
"Это признание высокого профессионализма", — отметил он.
Юсов напомнил, что именно Россия совершает террористические действия в отношении наших граждан. В ответ украинцы оказывают сопротивление, что является нормальной реакцией.
"Враги будут наказаны, а Украина будет освобождена", — заявил Юсов.
Представитель ГУР назвал такую реакцию агрессора определенным ответом на успешное наступление украинских войск на фронте и вне его. Он пообещал и в дальнейшем эффективные действия против оккупантов.
Следственный комитет РФ и обвинения против Кирилла Буданова
Россия обвинила в совершении "террористических актов" на своей территории высшее военное руководство Украины. Следком планирует объявить украинское военное командование в розыск и заочно арестовать их. Заочные обвинения в совершении террористических актов выдвинуты главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову и другим командующим.
Напомним, 30 сентября Буданов рассказал о провальном наступлении войск РФ. По словам руководителя ГУР, российские чиновники обсуждали готовность к полномасштабному вторжению войск в Украину. Однако вера в то, что харьковчане будут радостно встречать ВС РФ, обернулась разочарованием.