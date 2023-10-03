"Каждый украинец в списках": в ГУР отреагировали на обвинения РФ Буданова в "терроризме" (видео)

Проявления пропагандистской истерики в ГУР назвали показателем успешной работы и пообещали дальнейшие успешные мероприятия против россиян.

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Каждый украинец, который оказывает сопротивление захватчикам, есть в определенных списках российских оккупантов, а обвинения россиянами руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в "терроризме" это признание высокого профессионализма. Об этом в эфире телемарафона заявил Андрей Юсов, представитель ведомства.

Подобные проявления пропагандистской истерики он назвал показателем успешной работы. По его словам, это признак профессиональной работы и признак высокого уровня служения своей Родине.

"Это признание высокого профессионализма", — отметил он.

Юсов напомнил, что именно Россия совершает террористические действия в отношении наших граждан. В ответ украинцы оказывают сопротивление, что является нормальной реакцией.

"Враги будут наказаны, а Украина будет освобождена", — заявил Юсов.

Представитель ГУР назвал такую реакцию агрессора определенным ответом на успешное наступление украинских войск на фронте и вне его. Он пообещал и в дальнейшем эффективные действия против оккупантов.

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Следственный комитет РФ и обвинения против Кирилла Буданова

Россия обвинила в совершении "террористических актов" на своей территории высшее военное руководство Украины. Следком планирует объявить украинское военное командование в розыск и заочно арестовать их. Заочные обвинения в совершении террористических актов выдвинуты главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову и другим командующим.

Напомним, 30 сентября Буданов рассказал о провальном наступлении войск РФ. По словам руководителя ГУР, российские чиновники обсуждали готовность к полномасштабному вторжению войск в Украину. Однако вера в то, что харьковчане будут радостно встречать ВС РФ, обернулась разочарованием.