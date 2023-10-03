Следком России обвинил в терроризме Кирилла Буданова и других топ-военачальников Украины

Россия обвинила в совершении "террористических актов" на своей территории высшее военное руководство Украины. Следком планирует объявить украинское военное командование в розыск и заочно арестовать их.

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В ГУ Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовных дел по фактам "террористических атак" на объекты гражданской инфраструктуры на территории РФ, совершенных с помощью БПЛА. Следствие собрало "достаточные доказательства" причастности к терактам высшего военного руководства Украины. Об этом Следком РФ сообщил в своем Telegram-канале во вторник, 3 октября.

Российское ведомство утверждает, что в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года Украина организовала и совершила более 100 ударов с воздуха с применением дронов самолетного типа. Атаки беспилотников совершались на территориях Москвы, Московской, Ростовской, Белгородской, Брянской областей, а также во временно оккупированном Крыму, Севастополе и ряде других регионов РФ.

Заочные обвинения в совершении террористических актов предъявлены:

главе Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову;

командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку;

командующему Военно-морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе;

командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.

Следком утверждает, что высшее военное руководство Украины планировало теракты и "привлекало к совершению преступлений" своих подчиненных.

СК РФ заявил, что собирается в ближайшее время объявить в розыск главных фигурантов дела и заочно заключить их под стражу. На данный момент следствие продолжается, чтобы установить других участников атак дронов на территории РФ.

Напомним, в конце сентября в России объявили в розыск двух украинских генералов. Следком обвиняет их в обстрелах псевдореспублик и "убийстве" 154 человек.

Ранее Фокус писал о том, что украинскую журналистку Янину Соколовскую в России обвинили в распространении фейков о ВС РФ.