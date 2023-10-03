Слідком Росії звинуватив у тероризмі Кирила Буданова та інших топ-воєначальників України

Росія звинуватила у скоєнні "терористичних актів" на своїй території вище військове керівництво України. Слідком планує оголосити українське військове командування в розшук і заочно заарештувати їх.

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У ГУ Слідчого комітету Російської Федерації триває розслідування кримінальних справ за фактами "терористичних атак" на об'єкти цивільної інфраструктури на території РФ, скоєних за допомогою БПЛА. Слідство зібрало "достатні докази" причетності до терактів вищого військового керівництва України. Про це Слідком РФ повідомив у своєму Telegram-каналі у вівторок, 3 жовтня.

Російське відомство стверджує, що в період із квітня 2022 року до вересня 2023 року Україна організувала і здійснила понад 100 ударів із повітря із застосуванням дронів літакового типу. Атаки безпілотників відбувалися на територіях Москви, Московської, Ростовської, Бєлгородської, Брянської областей, а також у тимчасово окупованому Криму, Севастополі та низці інших регіонів РФ.

Заочні обвинувачення у скоєнні терористичних актів висунуто:

голові Головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову;

командувачу Повітряних сил ЗСУ Миколі Олещуку;

командувачу Військово-морських сил ЗСУ Олексію Неїжпапі;

командиру 383-го окремого полку дистанційно керованих літальних апаратів ВПС України Сергію Бурденюку.

Слідком стверджує, що вище військове керівництво України планувало теракти і "залучало до скоєння злочинів" своїх підлеглих.

СК РФ заявив, що збирається найближчим часом оголосити в розшук головних фігурантів справи і заочно взяти їх під варту. Наразі слідство триває, щоб встановити інших учасників атак дронів на території РФ.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Росії оголосили в розшук двох українських генералів. Слідком звинувачує їх в обстрілі псевдореспублік і "вбивстві" 154 осіб.

Раніше Фокус писав про те, що українську журналістку Яніну Соколовську в Росії звинуватили в поширенні фейків про ЗС РФ.