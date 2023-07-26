Українську журналістку Яніну Соколовську в Росії звинуватили в розповсюдженні фейків про ЗС РФ

За версією слідства, від березня по травень минулого року Соколовська постила у возі недостовірну інфу про дії ЗС РФ проти мирного населення України.

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Українську журналістку та учасницю російських політичних шоу Яніну Соколовську звинуватили у поширенні фейків про ЗС РФ. Проти медійниці в Росії порушили кримінальну справу. Про це повідомляє Слідчий комітет Росії.

"Останкінським міжрайонним слідчим відділом у місті Москва порушено кримінальну справу проти Янини Соколовської. Її звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого п. "д" ч. 2 ст. 207.3 КК РФ (громадське поширення свідомо неправдивої інформації про використання Збройних сил Російської Федерації", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, Соколовська в період з березня по травень 2022 року поширювала у відкритому доступі "під виглядом достовірних повідомлень явно неправдиву інформацію про дії ЗС РФ проти мирного населення України".

У слідкомі зазначили, що протиправну діяльність журналістки виявили і припинили. Розслідування у кримінальній справі триває.

У московській квартирі Соколовської провели обшуки.

Соколовська працювала в українських бюро російських "Известий", "Комерсанта" та РІА "Новости". Вона бере участь у пропагандистських ток-шоу на російських телеканалах — таких, як "60 хвилин", "Час покаже", "Недільний вечір із Володимиром Соловйовим".

Нагадаємо, що журналістка Яніна Соколова виклала секретні дані про затримання "вагнерівців". В оприлюднених документах операцію щодо "вагнерівців" називають "проведеною" та наголошують, що виділення на неї грошей було "виправданим".

Раніше повідомлялося, що на Донеччині, неподалік від Бахмута, американський журналіст Ділан Коллінз, який працює у французькому виданні AFP, дістав множинні осколкові поранення.