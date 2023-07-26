Украинскую журналистку Янину Соколовскую в России обвинили в распространении фейков о ВС РФ
По версии следствия, с марта по май прошлого года Соколовская постила в телеге недостоверную инфу о действиях ВС РФ против мирного населения Украины.
Украинскую журналистку и участницу российских политических шоу Янину Соколовскую обвинили в распространении фейков о ВС РФ. Против медийщицы в России возбудили уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет России.
"Останкинским межрайонным следственным отделом в городе Москва возбуждено уголовное дело против Янины Соколовской. Ее обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (общественное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в сообщении.
По данным следствия, Соколовская в период с марта по май 2022 года распространяла в открытом доступе "под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях ВС РФ против мирного населения Украины".
В следкоме отметили, что противоправную деятельность журналистки обнаружили и прекратили. Расследование по уголовному делу продолжается.
В московской квартире Соколовской провели обыски.
Соколовская работала в украинских бюро российских "Известий", "Коммерсанта" и РИА "Новости". Она участвует в пропагандистских ток-шоу на российских телеканалах — таких, как "60 минут", "Время покажет", "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Напомним, что журналистка Янина Соколова выложила секретные данные о задержании "вагнеровцев". В обнародованных документах операцию по "вагнеровцам" называют "проведенной" и отмечают, что выделение на нее денег было "оправданным".
Ранее сообщалось, что в Донецкой области, неподалеку от Бахмута, американский журналист Дилан Коллинз, который работает во французском издании AFP, получил множественные осколочные ранения.