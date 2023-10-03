"Кожен українець в списках": в ГУР відреагували на звинувачення РФ Буданова у "тероризмі" (відео)

Прояви пропагандистської істерики у ГУР назвали показником успішної роботи та пообіцяли подальші успішні заходи проти росіян.

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Кожен українець, який чинить спротив загарбникам, є в певних списках російських окупантів, а звинувачення росіянами керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у "тероризмі" це визнання високої професійності. Про це в ефірі телемарафону заявив Андрій Юсов, представник відомства.

Подібні прояви пропагандистської істерики він назвав показником успішної роботи. З його слів, це ознака фахової роботи та ознака високого рівня служіння своїй Батьківщині.

"Це визнання високої професійності", – зазначив він.

Юсов нагадав, що саме Росія вчиняє терористичні дії стосовно наших громадян. У відповідь українці чинять спротив, що є нормальною реакцією.

"Вороги будуть покарані, а Україна буде звільнена", – заявив Юсов.

Представник ГУР назвав таку реакцію агресора певною відповіддю на успішний наступ українських військ на фронті та поза ним. Він пообіцяв й надалі ефективні дії проти окупантів.

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Слідчий комітет РФ та звинувачення проти Кирила Буданова

Росія звинуватила у скоєнні "терористичних актів" на своїй території вище військове керівництво України. Слідком планує оголосити українське військове командування в розшук і заочно заарештувати їх. Заочні обвинувачення у скоєнні терористичних актів висунуто голові Головного управління розвідки Міноборони України Кирилу Буданову та іншим командувачам.

Нагадаємо, 30 вересня Буданов розповів про провальний наступ військ РФ. Зі слів керівника ГУР, російські чиновники обговорювали готовність до повномасштабного вторгнення військ в Україну. Проте віра в те, що харків’яни радо зустрічатимуть ЗС РФ, обернулася розчаруванням.