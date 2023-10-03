Мелитополь превратили в центр пыток и самый большой застенок в Европе, — расследование (фото, видео)

Кабинеты для допросов и пыток российские оккупанты располагают рядом с камерами, поэтому пленные слышат, как других пытают.

С начала оккупации Мелитополя с 25 февраля 2022 года специалисты горячей линии "Похищенные мелитопольцы" зафиксировали 311 похищений. В плену до сих пор находятся 107 человек, а судьба еще 56 человек неизвестна. Подробности сообщило издание "Важные истории".

По оценкам сотрудников горячей линии "Похищенные мелитопольцы", реальное количество похищенных местных в 3-4 раза выше. Российские захватчики продолжают похищать и пытать сотни местных жителей.

Журналисты пообщались с людьми, которые выжили после издевательств в застенках. Город в Запорожской области превратился в самую большую тюрьму в Европе.

Похищениями и издевательствами россияне пытаются заставить жителей сотрудничать с оккупационными властями. В случае отказа они устраивают настоящий террор.

Пытаясь схватить участников движения сопротивления, оккупанты похищают гражданских. Кабинеты для допросов и пыток были рядом с камерами, поэтому пленные слышали, как других пытают. Бывшие украинские военные и люди, которых подозревали в передаче координат, проходили самые суровые испытания.

Максим Иванов, 29-летний ландшафтный дизайнер из Мелитополя, рассказал, что его задержали в начале вторжения. Российские военные избили его, но впоследствии отпустили. Впоследствии его задержали в августе 2022 года. История с избиением повторилась.

Максим Иванов Фото: Важные истории

"Многие до сих пор не верят: как это, в 21 веке и пытки? Через это прошел я, через это прошли тысячи парней и девушек, это происходит до сих пор", — пояснил он.

В сентябре 2022 года похитили Сергея, привезли в здание бывшего ПТУ-24, где поселились сотрудники Росгвардии. Он видел помещение с цепями внутри, рядом был небольшой спортзал, в котором находились люди. Они сидели на полу в разных углах с мешками на головах.

Некоторые заключенные не смогли выдержать издевательств. Единственным выходом в таких ситуациях было самоубийство.

В оккупированном городе действуют прокуратура, полиция и следственный комитет. На деле же реальная власть — у военных. Так называемые правоохранители имитируют дела о похищении, несмотря на то, что есть прямые доказательства похищения и применения пыток. Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова уже два месяца не отвечает на заявления местных.

Именно в комендатуре на улице Ивана Алексеева российские оккупанты держали и довели до истощения 23-летнего Леонида Попова. Уже из больницы он рассказывал матери, что с ним сидело много людей, о которых не знали их близкие.

Леонид Попов Фото: Важные истории

Ярослава, брата Леонида, похитили вместе с другими мелитопольцами в мае 2022 года, когда они ловили сотовую связь после комендантского часа. Парень стал свидетелем убийства неизвестного ему человека в камере.

Ярослав Фото: Важные истории

Оказался в плену и Алексей. Он за 36 дней прошел три допроса. У его семьи требовали 10 тысяч долларов, но получили — 5. Мужчину так и не отпустили. Это произошло только после передачи российским военным дополнительной тысячи долларов.

Напомним, 18 сентября российский боевик, который пытал украинцев током, получил подозрение от СБУ. Россияне обустроили застенок на территории райотдела полиции в Балаклее и свозили туда десятки похищенных жителей города.