Разделы
Материалы
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины Взрывы в Кривом Роге

ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепропетровской области: в Кривом Роге слышали мощный взрыв (фото)

Елена Бурдейная
Фото: Из открытых источников | ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепровской области

По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, взрывы прогремели не в Кривом Роге. Вероятно, за пределами района. Собеседники Фокуса слышали звук пролета ракеты и взрыв через несколько секунд.

Утром 4 октября Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей Днепропетровской области о ракетной опасности. Через несколько минут после этого прогремел взрыв в Кривом Роге. В деталях событий на Днепропетровщине разбирался Фокус.

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу в 08:41. Тогда же Воздушное командование предупредило об опасности в еще трех областях: Кировоградской, Черкасской, Николаевской. Уже через семь минут появилось отдельное сообщение для Кривого Рога: призыв для граждан пройти в укрытие.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Взрывы в Кривом Роге: детали

Первые сообщения о взрывах криворожане опубликовали около 8:56. Через несколько минут появилось сообщение от мэра Александра Вилкула. Автор сообщения подтвердил чрезвычайное происшествие и призвал граждан не публиковать фото и видео в соцсетях.

Позже глава Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко отметил, что громкие звуки, которые слышали люди — это работа ПВО и теперь "все хорошо".

Собеседники Фокуса слышали звук пролета ракеты и взрыв через несколько секунд. В местных пабликах уточняют, что в одном из районов города в небо поднялся столб дыма.

Пока нет точных данных, где именно взорвалось. Впрочем, в городском паблике Кривого Рога указано, что кое-где исчез свет. Подчеркнем, нет уверенности, что это следствие атаки РФ.

Взрывы в Кривом Роге: что известно
Фото: Скриншот

В 9:31 Вилкул обновил данные по российскому обстрелу. Объяснил, что враг ударил не по городу и не по району. Других подробностей не привел. Воздушные Силы ВСУ пока не комментировали события в Кривом Роге.

Невозможно отобразить содержимое. Посмотреть в Telegram

Между тем военный эксперт Александр Мусиенко отреагировал на ситуацию. Мусиенко напомнил, что регион расположен неподалеку от района ведения боевых действий. Поэтому враг сосредоточен на том, что помешать продвижению ВСУ: "Враг хочет навредить гражданской и военные инфраструктуре, чтобы остановить наше наступление, создавать проблемы", — сказал он. — "Это все направлено, чтобы ослаблять наш потенциал".

Отметим, расстояние от Кривого Рога до позиций ВС РФ — около 70 км, до Крыма — около 220 км. Во время одного из ударов по городу 31 июля россияне попали в многоквартирный дом, в результате чего погибло несколько десятков мирных граждан.

Кривой Рог на карте
Фото: DeepState

Напоминаем, СМИ проанализировали, чего ожидать от предстоящей зимы, учитывая российские обстрелы. Расследователи сделали вывод, что "зима может стать худшей". Тем временем эксперты оценили эффективность ЗРК Patriot против российских дронов-камикадзе Shahed-136: утверждают, что против них лучше использовать другое оружие.