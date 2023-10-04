ВС РФ нанесли ракетный удар по Днепропетровской области: в Кривом Роге слышали мощный взрыв (фото)

По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, взрывы прогремели не в Кривом Роге. Вероятно, за пределами района. Собеседники Фокуса слышали звук пролета ракеты и взрыв через несколько секунд.

Утром 4 октября Воздушные Силы ВСУ предупредили жителей Днепропетровской области о ракетной опасности. Через несколько минут после этого прогремел взрыв в Кривом Роге. В деталях событий на Днепропетровщине разбирался Фокус.

В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу в 08:41. Тогда же Воздушное командование предупредило об опасности в еще трех областях: Кировоградской, Черкасской, Николаевской. Уже через семь минут появилось отдельное сообщение для Кривого Рога: призыв для граждан пройти в укрытие.

Взрывы в Кривом Роге: детали

Первые сообщения о взрывах криворожане опубликовали около 8:56. Через несколько минут появилось сообщение от мэра Александра Вилкула. Автор сообщения подтвердил чрезвычайное происшествие и призвал граждан не публиковать фото и видео в соцсетях.

Позже глава Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко отметил, что громкие звуки, которые слышали люди — это работа ПВО и теперь "все хорошо".

Собеседники Фокуса слышали звук пролета ракеты и взрыв через несколько секунд. В местных пабликах уточняют, что в одном из районов города в небо поднялся столб дыма.

Пока нет точных данных, где именно взорвалось. Впрочем, в городском паблике Кривого Рога указано, что кое-где исчез свет. Подчеркнем, нет уверенности, что это следствие атаки РФ.

Взрывы в Кривом Роге: что известно Фото: Скриншот

В 9:31 Вилкул обновил данные по российскому обстрелу. Объяснил, что враг ударил не по городу и не по району. Других подробностей не привел. Воздушные Силы ВСУ пока не комментировали события в Кривом Роге.

Между тем военный эксперт Александр Мусиенко отреагировал на ситуацию. Мусиенко напомнил, что регион расположен неподалеку от района ведения боевых действий. Поэтому враг сосредоточен на том, что помешать продвижению ВСУ: "Враг хочет навредить гражданской и военные инфраструктуре, чтобы остановить наше наступление, создавать проблемы", — сказал он. — "Это все направлено, чтобы ослаблять наш потенциал".

Отметим, расстояние от Кривого Рога до позиций ВС РФ — около 70 км, до Крыма — около 220 км. Во время одного из ударов по городу 31 июля россияне попали в многоквартирный дом, в результате чего погибло несколько десятков мирных граждан.

Кривой Рог на карте Фото: DeepState

Напоминаем, СМИ проанализировали, чего ожидать от предстоящей зимы, учитывая российские обстрелы. Расследователи сделали вывод, что "зима может стать худшей". Тем временем эксперты оценили эффективность ЗРК Patriot против российских дронов-камикадзе Shahed-136: утверждают, что против них лучше использовать другое оружие.