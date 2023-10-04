Сенат уходит на каникулы: в Пентагоне сообщили, сократится ли финансирование Украины

Некоторые сенаторы убеждены, что после возобновления работы законодателей пакет помощи Киеву будет одобрен. Вместе с тем представители Пентагона говорят в Инициативе содействия безопасности Украины больше нет средств.

В ближайшее время в Конгрессе США развернется борьба относительно программы модернизации Вооруженных сил Украины. Но пока украинцам придется подождать, потому что американский Сенат уходит на каникулы, а доступное финансирование сокращается. О ситуации вокруг военной помощи Украине пишут обозреватели Defence One.

Авторы публикации приводят слова сенатора Ричарда Блюменталя из округа Колумбия, который заявил журналистам, что он надеется на скорейшее голосование по данному вопросу.

"На следующей неделе мы уходим на каникулы, поэтому я надеюсь, что голосование будет проведено очень скоро, если не сразу после нашего возвращения. У нас не хватает денег для того, чтобы украинцы, в буквальном смысле слова, могли защитить себя от вторжения Путина", — сказал он.

По его словам, российский президент надеется на хаос в этом процессе, поэтому перед законодателями стоит задача этого не допустить.

Оптимистичные прогнозы

Вместе с тем пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх 3 октября заявила, что средств для удовлетворения военных потребностей Украины пока хватает, однако слово остается за Конгрессом.

"Нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры для обеспечения отсутствия перебоев в нашей поддержке, особенно сейчас, когда министерство стремится пополнить наши запасы", — подчеркнула она.

Сенатор Тим Кейн в свою очередь отметил, что скоро между сторонниками и противниками военной поддержки Украины развернется борьба, которая определит, можно ли "рассчитывать на Америку как на союзника" или нет.

"Я уверен, основываясь на моих беседах с членами Палаты представителей и Сената от обеих партий, что мы добьемся принятия этого пакета помощи Украине. И как только мы его получим, мы получим сильное двухпартийное голосование в обеих палатах", — заявил Кейн.

Другое мнение

В то же время представитель Пентагона Майкл Маккорд был не столь оптимистичен в оценках ближайших перспектив военной помощи Киеву. В письме к лидерам Конгресса он сообщил, что в Инициативе содействия безопасности Украины больше нет средств, а у Пентагона осталось 1,6 млрд долларов собственных запасов в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений.

"Мы уже были вынуждены замедлить пополнение наших собственных сил, чтобы застраховаться от неопределенного будущего финансирования. Неспособность своевременно пополнять вооруженные силы может нанести ущерб боеготовности наших вооруженных сил", — подытожил Маккорд.

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