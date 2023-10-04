Готовится закупка: в Минобороны утвердили эталонный образец активных наушников (фото)

Оборонное ведомство протестировало 7 моделей наушников, из которых 2 получили положительные отзывы от бойцов ВСУ.

Министерство обороны Украины вместе с "Укрметртестстандарт" утвердило образец-эталон для наушников специальных. Об этом сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Украинские военные тестировали активные наушники во время опытных военных испытаний. Всего испытывали 7 моделей, из которых 2 получили положительные отзывы от бойцов. Отмечается, что наушники имеют:

систему активного снижения шумов;

функцию защиты органов слуха от громких звуков выстрелов и взрывов.

Также отмечается, что вместе с госпредприятием "Укрметртестстандарт" был проведен ряд технических измерений. Это позволило определить лучшие показатели акустической эффективности и шумопоглощения у наушников. После утверждения двух эталонных образцов в Минобороны планируют определить потребность и объявить торги для закупок наушников военным Вооруженных сил Украины.

Фото: Минобороны Украины

На опубликованных фотографиях показана модель компании 3М Peltor.

Напомним, 4 октября министр Михаил Федеров заявил, что в Украине создали плащ-невидимку для украинской армии. Он позволяет скрыть бойца в тепловизионном и других видах средств наблюдения.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов показал запуск новой украинской ракеты.