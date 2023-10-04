Модернизировать или заменить: что Канада будет делать с танковым кулаком

На вооружении канадской армии находится более 70 танков Leopard 2, которые сначала планировали списать, затем их хотели заменить новыми. В итоге сейчас денег недостаточно для приобретения новых машин.

Канада впервые за более чем 20 лет отправляет танки в зарубежную миссию в Латвию. Вместе с тем будущее танков в Вооруженных силах остается неопределенным. Об этом сообщает Defense News.

В середине ноября в Литву должен прийти первый из 15 танков Leopard 2A5, которые должна передать Канада в рамках укрепления присутствия НАТО. Параллельно с тем в канадской армии продолжается работа, чтобы определить, как лучше всего поддерживать парк машин. Заменить танки или поддерживать их в боеспособном виде. По данным Минобороны Канады, на долгосрочную поддержку парка с танками Leopard 2 уйдет примерно 1,1 млрд долларов США. В таком случае техническое обслуживание рассчитано до 2035 года.

"Объем работ будет включать такие ключевые услуги, как техническая поддержка, модернизация при необходимости, управление цепочкой поставок, инженерная поддержка и техническая поддержка канадского флота Leopard 2", — сказала пресс-секретарь Минобороны Джессика Ламиранд.

К весне 2024 года Минобороны планирует окончательно решить вопрос с тем, что делать с Leopard 2. Сейчас на вооружении есть 74 танка, если не считать переданные 8 Украине. Еще одной проблемой с машинами является ограниченный бюджет армии.

В 2003 году командующий Сухопутных войск заявлял, что Leopard 2 снимут с эксплуатации и акцент сделают на американских колесных машинах Stryker. В 2006 планы изменились и танки отправили в Афганистан. После вывода войск из Афганистана, канадские машины ограничивались обучением внутри страны. И уже в 2023 году тогдашняя министр обороны Анита Ананд объявила о плане купить новые танки, но дело снова упиралось в финансировании.

Из-за приобретения F-35 и самолетов P-8 с боевыми кораблями может привести к тому, что денег может не хватить на танки. Поэтому вопрос остается неопределенным.

Напомним, 2 октября Польша отправила в Украину первые танки Leopard 2A4, которые были повреждены на поле боя в Украине.

26 сентября СМИ писали, что Швейцария продаст Германии 25 Leopard 2 с условием не передавать их Украине.