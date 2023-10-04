СБУ уничтожила ПВО С-400 "Триумф" россиян и устроила блэкаут на Белгородщине, — СМИ (видео)

На месте атаки прозвучало два десятка взрывов, а затем в районе, где произошла атака, исчез свет. Официально СБУ уничтожение комплекса не комментировала.

Российские оккупанты остались без комплекса противовоздушной обороны С-400 "Триумф" на Белгородщине. Это произошло благодаря работе украинских спецслужб. Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Отмечается, что атака произошла ночью. Россияне выложили в сеть кадры, где слышно около 20 взрывов в месте где размещался "Триумф" и его РЛС. В это время в соседних населенных пунктах исчез свет.

Журналисты отметили, что цена такого комплекса — 1,2 млрд долл. США.

Это уже второй комплекс "Триумф", который СБУ сожгла за последний месяц. Первый был поражен в Евпатории 14 сентября.

Пока что в СБУ официально не комментировали триумфальное сожжение российского "Триумфа".

Напомним, что в СБУ рассказали, куда попал их дрон в Курской области РФ. Он обнаружил и ликвидировал российскую радиолокационную станцию "Каста" вблизи населенного пункта Гирьи Беловского района Курской области.

Также сообщалось, что в Белгородской области России утром 3 октября неизвестные БпЛА атаковали местный завод по производству сапфиров "Монокристалл".