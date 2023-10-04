ВСУ опережают россиян по количеству поражений FPV-дронами с большим отрывом, — статистика

Эксперты отмечают, что россияне также стараются развивать данный вид вооружений, поэтому для Украины важно в ближайшее время нарастить собственные возможности в области радиоэлектронной борьбы.

Согласно данным OSInt-сообщества GeoConfirmed, которое отслеживает военные события в Украине, украинские защитники продолжают опережать россиян по количеству поражений FPV-дронами. При этом в данном аспекте украинцы находятся в большом отрыве от оккупантов. Соответствующие данные были опубликованы в Twitter платформы 2 октября.

В сообщении было отмечено, что хотя о боевой эффективности FPV-беспилотников можно долго спорить, их роль в плане получения геоданных неоспорим, поскольку в сентябре одна треть информации было получено именно с их помощью.

Соотношения использования FPV-дронов и других средств георазведки

В то же время россияне также активно развивают этот вид вооружение, но пока отстают в FPV-дронах от Украины на 4-6 месяцев. Учитывая это эксперты отметили, что в такой ситуации важно, чтобы Украина в ближайшее время нарастила собственные возможности в области радиоэлектронной борьбы.

Соотношения применения FPV-дронов украинских и российских войск

Между тем украинские военнослужащие считают, что Силам обороны необходимы тысячи FPV-беспилотников, но пока ВСУ их используют поштучно. По словам военнослужащего ВСУ Евгения Иевлева, достаточное количество БПЛА может переломить ситуацию на фронте.

"Сейчас дроны собираются в Украине. И когда их будут тысячи, это может изменить ход войны. Это может принести не меньше пользы, чем F-16. Сейчас к нам уже приезжают известные люди, которые хотят быть к этому причастны и мы надеемся на то, что производство дронов будет расти", — подчеркнул боец в интервью изданию "Апостроф".

Напомним, компания "Инфозащита" договорилась о сотрудничестве с SPX Technologies, чтобы обеспечить украинских военных средствами для противодействия БПЛА. На сегодняшний день SPX Technologies поставила ВСУ десятки своих систем, но существует проблема с их обслуживанием и ремонтом.