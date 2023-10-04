"Акт бессилия": в ВМС ответили, почему РФ наносит авиаудары по острову Змеиный (видео)

По словам спикера Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, россияне пытаются контролировать воздушное пространство, поэтому периодически используют самолеты для ведения разведки.

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук отметил, что участившиеся в последнее время российские авиационные удары по освобожденному от оккупантов острову Змеиный, больше похожи на акты бессилия. Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук на брифинге.

Согласно его заявлению, военные успешно освободили акваторию от российских оккупационных кораблей, продвигаясь на 100 морских миль от южного побережья Украины. Однако спикер также отметил, что по-прежнему имеются проблемы с российской авиацией.

"Они пытаются контролировать воздушное пространство. Периодически там находятся их самолеты: ведут разведку и наносят огневое поражение. Учитывая, что бомбить там больше нечего, в принципе, вот они и бомбят остров Змеиный", — подчеркнул Плетенчук.

Напомним, 20 сентября Главное управление разведки Минобороны показало подразделение NBD из спецподразделения "Тимура", освободившего остров Змеиный.

Ранее, 23 августа, спецподразделение ГУР Минобороны "Артан" опубликовало кадры с места столкновения с самолетом ВС РФ возле острова Змеиный.