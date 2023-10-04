Российская элита хочет обменять войну с Украиной на войну с Китаем, — росСМИ

По словам российского политического комментатора Юрия Федорова, в РФ хотят договорится с Западом об Украине, чтобы вместе противостоять Китаю. За недавней статьей Владислава Суркова могут стоять определенные группы в российском руководстве, "которым надоела война и которые ищут контакты с Западом".

Сотрудники российских СМИ считают, что бывший советник президента РФ и спецпредставитель по Украине, участник переговоров "нормандской четверки" Владислав Сурков в своей статье намекнул на то, что Россия не против договориться с Западом по поводу Украины. Комментарии журналистов и политологов опубликовала Русская служба "Радио Свобода".

По мнению Суркова, рано или поздно Россия станет участницей большого северной союза, в который войдут в т.ч. США и страны Западной Европы. Высказывается мнение о том, что РФ не избежать конфликта с Китаем.

Российский политолог Борис Межуев считает, что российская элита готова обменять войну с Украиной на войну с Китаем.

Политический комментатор Юрий Федоров в эфире YouTube-канала журналиста Александра Плющева сказал, что статья Суркова может быть намеком на то, что Россия не против договориться с Западом по поводу Украины.

"В общем, это намек Западу, достаточно открытый, который сводится к одному: "Ну, давайте мы как-то договоримся относительно Украины, а потом мы вместе будем противостоять этим импульсам каким-то деструктивным, которые идут с юга", — отметил обозреватель.

По его словам, за статьей Суркова могут стоять определенные группы в российском руководстве, "которым надоела война и которые ищут контакты с Западом".

Журналист Максим Шевченко заявил, что Сурков принципиально игнорирует Китай в своей тройке Севера: США, Европа, Россия.

"Его статья — это манифест антикитайской прозападной партии элит, которая его устами посылает БРИКСу и всем проектам дедоларизации и девестернизации мирового пространства, на которые надеются Путин и Патрушев, большой кукиш. Это смело", — считает Шевченко.

Мнение украинской стороны

Украинский политический аналитик Алексей Буряченко в комментарии "Телеграфу" сказал, что в Кремле озадачены мощной поддержкой Украины и беспокоятся о том, что Запад намерен производить оружие на территории Украины.

Напомним, что представители ЕС, России и США провели тайные переговоры в преддверии событий в Карабахе. Об этом сообщило издание Politico.

Ранее американские журналисты писали о том, что Украину тайно готовят к НАТО, а у Вашингтона есть план еще более масштабной мобилизации украинцев, на случай если РФ захватит больше территорий.