Бывший советник президента РФ Владислав Сурков считает, что объединение США, Европы и России "неизбежно", потому что три крупнейших северных цивилизации имеют общие корни.

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Бывший советник российского президента Владислав Сурков прогнозирует великое будущее для РФ и победу, которая будет шагом к "интеграции Великого Севера". В фантазиях Суркова Россия объединится с Европой и США и будет "солидером глобального триумвирата". Опальный чиновник, которого выдворили из Кремля в 2020 году, изложил свои прогнозы в статье для российского издания "Актуальные комментарии".

"Будет Великий Север – Россия, США и Европа, образующие общее социокультурное пространство. Триединый северный геополитический кластер", – написал Сурков, добавив, что контуры Великого Севера, "хотя и едва видны, но проступают".

Сурков признал, что сейчас трудно поверить в его прогнозы, и для аргументации пускается в исторический экскурс от Марко Поло и вражды русских княжеств до войны конфедератов и янки в США.

"На наших глазах идет бурная реакция синтеза цивилизаций. Ее результатом станет, когда все ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере", – отметил Сурков.

Экс-советник пророчит всем участникам этого процесса "трагические трансформации", которые должны привести к достаточной совместимости для общего "исторического проекта". По мнению "прорицателя" Сурков, на это уйдет еще немало десятилетий.

Сурков также припоминает, что США упустили свой шанс на создание большого северного союза в начале нулевых, когда отклонили заявку России на вступление в НАТО "из-за страха" ее влияния в альянсе.

"Дважды такие предложения не делаются. США продолжают жить своими хроническими фобиями и маниями. ЕС пока не самостоятелен, оставаясь расширенной версией Бизонии", – поставил "диагнозы" будущим "союзникам" Сурков.

Но оптимистичный российский идеолог со стажем считает, что Запад рано или поздно "дозреет", потому что "общее будущее предопределено общими корнями".

"Три крупнейших северных цивилизации, русская, европейская и американская, в своем политическом развитии черпают вдохновение в образе Pax Romana [Римский мир]. Слово старца Филофея до сих пор подспудно направляет Россию. Евросоюз провозгласил своим праотцом Карла Великого, "императора римлян". Самый известный холм Вашингтона назван в честь легендарного Капитолия. Исходный код этих трех метакультур заложен в Илиаде и Евангелии. Их родство очевидно" – выстраивает "логическую" цепочку Сурков.

В заключение Сурков отмечает, что заслуги политиков будущего в рождении Великого Севера ничтожны, а главную роль в этом уже сыграли Гомер и святой Марк.

Напомним, в феврале Владислав Сурков, который курировал Минские соглашения, подписанные в 2014 году, признал, что они изначально оценивались как "недееспособные".