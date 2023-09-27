"Великий Північ": екс-ідеолог Кремля Сурков передрік РФ перемогу і нових союзників на Заході

Колишній радник президента РФ Владислав Сурков вважає, що об'єднання США, Європи та Росії "неминуче", тому що три найбільші північні цивілізації мають спільне коріння.

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Колишній радник російського президента Владислав Сурков прогнозує велике майбутнє для РФ і перемогу, яка буде кроком до "інтеграції Великої Півночі". У фантазіях Суркова Росія об'єднається з Європою і США і буде "солідером глобального тріумвірату". Опальний чиновник, якого видворили з Кремля 2020 року, виклав свої прогнози у статті для російського видання "Актуальные комментарии".

"Буде Велика Північ — Росія, США і Європа, що утворюють спільний соціокультурний простір. Триєдиний північний геополітичний кластер", — написав Сурков, додавши, що контури Великої Півночі, "хоча і ледь видно, але проступають".

Сурков визнав, що зараз важко повірити в його прогнози, і для аргументації пустився в історичний екскурс від Марко Поло та ворожнечі руських князівств до війни конфедератів і янкі у США.

"На наших очах іде бурхлива реакція синтезу цивілізацій. Її результатом стане, коли все помилкове випаде в осад, розчинення і Заходу, і Сходу у Великій Півночі", — зазначив Сурков.

Ексрадник пророкує всім учасникам цього процесу "трагічні трансформації", які мають привести до достатньої сумісності для спільного "історичного проєкту". На думку "віщуна" Суркова, на це піде ще чимало десятиліть.

Сурков також пригадує, що США втратили свій шанс на створення великого північного союзу на початку нульових, коли відхилили заявку Росії на вступ до НАТО "через страх" її впливу в альянсі.

"Двічі такі пропозиції не робляться. США продовжують жити своїми хронічними фобіями і маніями. ЄС поки не самостійний, залишаючись розширеною версією Бізонії", — поставив "діагнози" майбутнім "союзникам" Сурков.

Але оптимістичний російський ідеолог зі стажем вважає, що Захід рано чи пізно "дозріє", тому що "спільне майбутнє зумовлене спільним корінням".

"Три найбільші північні цивілізації, російська, європейська та американська, у своєму політичному розвитку черпають натхнення в образі Pax Romana [Римський мир]. Слово старця Філофея досі підспудно спрямовує Росію. Євросоюз проголосив своїм праотцем Карла Великого, "імператора римлян". Найвідоміший пагорб Вашингтона названо на честь легендарного Капітолія. Вихідний код цих трьох метакультур закладено в Іліаді та Євангелії. Їхня спорідненість очевидна" — вибудовує "логічний" ланцюжок Сурков.

На закінчення Сурков зазначає, що заслуги політиків майбутнього в народженні Великої Півночі мізерні, а головну роль у цьому вже зіграли Гомер і святий Марк.

Нагадаємо, у лютому Владислав Сурков, який займався Мінськими угодами, підписаними у 2014 році, визнав, що вони з самого спочатку оцінювалися як "недієздатні".