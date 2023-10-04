"Это полосатые купальники": Данилов не поддержал идею "трех туристов" о переговорах с РФ (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинцы, которые призывают к переговорам с агрессором, преимущественно присутствуют на мероприятиях второго и третьего уровней в Европе.

Людей, которые рассказывают, что Украина должна садиться с Россией за стол переговоров, во власти называют "полосатыми купальниками". Подробности сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью UKRLIFE.TV.

"Трое туристов", по его словам, постоянно ездят по Европе и рассказывают, что Украина должна садиться с Россией за стол переговоров. Преимущественно они присутствуют на мероприятиях второго и третьего уровней. Фамилии этих лиц он не назвал.

"У нас есть трое туристов, мы их называем "полосатые купальники", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что такие лица не представляют официальную позицию Украины. Их позиция не отражает мнение украинского народа.

Вероятные переговоры с РФ и позиция Украины

Никаких оснований считать, что на переговорах глава Кремля Владимир Путин будет вести себя иначе в отношении Украины нет. Такое мнение высказал Дмитрий Кулеба, руководитель министерства иностранных дел Украины, 29 августа. Он обратил внимание на тот факт, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вел переговоры с главой Кремля, а впоследствии его ожидал трагический финал. Он отметил, что каждый, кто спрашивает об этом, должен посмотреть на ситуацию, и оценить вероятный эффект от таких дискуссий.

Напомним, в конце июня ОАЭ и ЮАР предложили переговоры между парламентами Украины и России для завершения войны. Делегация считает, что стоит принять парламенты каждой страны для дальнейшего обсуждения шагов, которые помогут завершить боевые действия в Украине.