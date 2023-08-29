"Договорился с Путиным, а тот его убил": Кулеба отверг переговоры с РФ после смерти Пригожина

Дипломат напомнил, что Пригожин вел переговоры с главой Кремля и впоследствии погиб, поэтому для Украины диалог с Владимиром Путиным невозможен.

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Никаких оснований считать, что на переговорах глава Кремля Владимир Путин будет вести себя иначе, чем с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. Об этом заявил Дмитрий Кулеба, руководитель министерства иностранных дел Украины, на совместном с Катрин Колонной, французской коллегой, брифинге в Париже.

Он отметил, что каждый, кто спрашивает об этом, должен посмотреть на ситуацию, которая сложилась с лидером террористической организации. Дипломат напомнил, что Пригожин вел переговоры и впоследствии погиб.

"Договорился о гарантиях безопасности, потом Путин его убил", — отметил украинский дипломат.

Кулеба считает, что глава Кремля в случае новых переговоров будет вести себя аналогично.

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Смерть главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина

Самолет с главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным потерпел крушение 23 августа на территории Тверской области. Через три дня после происшествия в РФ подтвердили личности погибших пассажиров.

Авиакатастрофа произошла ровно через два месяца после провальной попытки мятежа "вагнеровцев". Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (все наемники) и трое членов экипажа. Самолет якобы совершал рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

Напомним, 29 августа в Офисе Президента отметили, что убийство Пригожина это ошибка президента РФ. Российский диктатор такими действиями фактически показал всем свою слабость. Он заявил, что российские элиты понимают, насколько Путин находится в аффективно-параноидальном состоянии.