"Может привести к ликвидации Путина": в ОП считают убийство Пригожина ошибкой президента РФ

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, российский президент показал элитам, что находится в параноидальном состоянии, и как только Украина нанесет существенное тактическое поражение войскам РФ — Путин исчезнет.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк выразил мнение, что президент России Владимир Путин совершил ключевую ошибку, ликвидировав главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Теперь это может привести к ликвидации самого главы Кремля. Об этом Подоляк заявил в эфире марафона "Единые новости".

По словам Подоляка, российские элиты, включая Секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, хорошо все понимают.

"Российские элиты понимают, что Путин сегодня находится в аффективно-параноидальном состоянии — как Сталин в последние годы своей жизни. И он будет уничтожать всех, кого заподозрит, потому что он считает, что вы все (окружение Путина, — Ред.) должны меня поддерживать независимо от того, как будут далее развиваться события", — подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что это и есть фатальная ошибка российского президента.

"Как только будет где-то обнуление линии фронта, как только мы сможем нанести существенно-тактическое поражение — Путин исчезнет. Я имею в виду, исчезнет физически, и эта элита как раз и будет причастна к этому", — уверен Михаил Подоляк.

Напомним, в среду, 23 августа, бизнес-джет RA-02795, на котором регулярно до этого передвигался владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. По данным Росавиации, на борту находилось 10 человек, в том числе сам "повар Путина" и Дмитрий Уткин.

24 августа аналитики Института изучения войны в своем отчете пришли к выводу, что Министерство обороны РФ и Кремль вели кампанию по расформированию ЧВК "Вагнер", чтобы ослабить влияние ее владельца Евгения Пригожина после неудавшегося мятежа. Убийство Пригожина, судя по всему, стало финальной точкой в уничтожении ЧВК как независимой организации.