"Може призвести до ліквідації Путіна": в ОП вважають убивство Пригожина помилкою президента РФ

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, російський президент показав елітам, що перебуває в параноїдальному стані, і щойно Україна завдасть істотної тактичної поразки військам РФ — Путін зникне.

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що президент Росії Володимир Путін зробив ключову помилку, ліквідувавши главу ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Тепер це може призвести до ліквідації самого глави Кремля. Про це Подоляк заявив в ефірі марафону "Єдині новини".

За словами Подоляка, російські еліти, включно із Секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим, добре все розуміють.

"Російські еліти розуміють, що Путін сьогодні перебуває в афективно-параноїдальному стані — як Сталін в останні роки свого життя. І він буде знищувати всіх, кого запідозрить, тому що він вважає, що ви всі (оточення Путіна, — Ред.) маєте мене підтримувати незалежно від того, як далі розвиватимуться події", — наголосив радник глави ОП.

Він додав, що це і є фатальна помилка російського президента.

"Щойно буде десь обнулення лінії фронту, щойно ми зможемо завдати суттєво-тактичної поразки — Путін зникне. Я маю на увазі, зникне фізично, і ця еліта якраз і буде причетна до цього", — упевнений Михайло Подоляк.

Нагадаємо, у середу, 23 серпня, бізнес-джет RA-02795, на якому регулярно до цього пересувався власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин, зазнав аварії у Тверській області. За даними Росавіації, на борту перебувало 10 осіб, зокрема сам "кухар Путіна" і Дмитро Уткін.

24 серпня аналітики Інституту вивчення війни у своєму звіті дійшли висновку, що Міністерство оборони РФ і Кремль вели кампанію з розформування ПВК "Вагнер", щоб послабити вплив її власника Євгена Пригожина після невдалого заколоту. Вбивство Пригожина, судячи з усього, стало фінальною крапкою у знищенні ПВК як незалежної організації.