"Домовився з Путіним, а той його вбив": Кулеба відкинув перемовини із РФ після смерті Пригожина

Дипломат нагадав, що Пригожин вів перемовини з очільником Кремля й згодом загинув, тому для України діалог з Володимиром Путіним неможливий.

Related video

Жодних підстав вважати, що на перемовинах очільник Кремля Володимир Путін поводитиметься інакше, аніж із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним. Про це заявив Дмитро Кулеба, керівник міністерства закордонних справ України, на спільному з Катрін Колонною, французькою колегою, брифінгу в Парижі.

Він наголосив на тому, що кожен, хто запитує про це, повинен подивитися на ситуацію, яка склалася з лідером терористичної організації. Дипломат нагадав, що Пригожин вів перемовини й згодом загинув.

"Домовився про гарантії безпеки, потім Путін його вбив", – зазначив український дипломат.

Кулеба вважає, що очільник Кремля у разі нових перемовин поводитиметься аналогічно.

дивитися з 27 хв

Смерть ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина

Літак із ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним зазнав катастрофи 23 серпня на території Тверській області. За три дні після події в РФ підтвердили особи загиблих пасажирів.

Авіакатастрофа відбулася рівно через два місяці після провальної спроби заколоту "вагнерівців". Загалом, як заявили в Росавіації, на борту було десятеро осіб — семеро пасажирів (усі найманці) і троє членів екіпажу. Літак нібито здійснював рейс з Москви до Санкт-Петербурга.

Нагадаємо, 29 серпня в Офісі Президента зазначили, що вбивство Пригожина це помилка президента РФ. Російський диктатор такими діями фактично показав усім свою слабкість. Він заявив, що російські еліти розуміють, наскільки Путін перебуває в афективно-параноїдальному стані.