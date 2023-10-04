Россия перебросила часть своих кораблей в Новороссийск: что осталось в Севастополе, — снимки

Согласно данным OSINT-наблюдателей, в Севастополе остались четыре БДК проекта 775, а также разведывательные корабли "Иван Хурс" и "Приазовье". Часть флота было распределено между бухтами в Новороссийске и Феодосии.

Российское командование ВМФ РФ, вероятно, приняло решение рассредоточить корабли Черноморского флота по различным портам, но большая часть кораблей были перемещены в Новороссийск. При этом меньшая часть флота все еще базируется в оккупированном Севастополе. Об этом 4 октября сообщили обозреватели Bulgarian Military.

Авторы материала пишут, что в связи с тем, что Украина продемонстрировала возможность эффективного нападения на главную бухту Черноморского флота РФ, расположенную в Севастополе, ВМФ РФ решил перевести свои корабли в более удаленные бухты, которые расположены в захваченной Феодосии и Новороссийске Краснодарского края.

В качестве доказательства были приведены спутниковые снимки, тщательно изученными OSINT-аналитиком MT Anderson. Было отмечено, что по состоянию на 2 октября в Севастополе находились четыре больших десантных корабля проекта 775, а также разведывательные корабли проектов 18280 "Иван Хурс" и 864 "Приазовье".

Военные корабли РФ в Севастополе. Источник: Twitter — MT Anderson

Военные корабли РФ в Севастополе. Источник: Twitter — MT Anderson

В то же время боевые корабли проекта 1135 "Буревестник", корвет проекта 1124 "Альбатрос", а также подводная лодка проекта "Варшавянка" были замечены в Феодосии. Там же со 2 октября базируются малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракут" и малый ракетный корабль проекта 21631 "Буян-М", которые вооружены ракетами "Калибр".

Военные корабли РФ в Феодосии. Источник: Twitter — MT Anderson

Основные же силы Черноморского флота были перемещены в Новороссийск Судя по спутниковым снимкам от 1 октября, там находятся два фрегата проекта 11356Р "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен", один "Буян-М", а также три подводные лодки "Варшавянка".

Кроме того среди других крупных кораблей можно отметить сторожевой корабль проекта 1135, корвет проекта 22160 "Василий Быков", а также три больших десантных корабля — два БДК проекта 775 и один — проекта 11711 "Петр Моргунов", который был спущен на воду в 2018 году.

Ранее о возможности перемещения части Черноморского флота РФ сообщало Минобороны Великобритании. В частности, отмечалось, что данное решение связано с угрозами со стороны украинских сил на южном фланге.