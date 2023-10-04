США передадут Украине тысячи единиц конфискованного у Ирана оружия, — CNN

Журналисты отметили, что пока непонятно, какие законные полномочия будет использовать Вашингтон для передачи Киеву конфискованного иранского оружия.

Соединенные Штаты Америки передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов. Об этом сегодня, 4 октября, сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США.

По их словам, это может помочь преодолеть критическую нехватку, с которой сталкивается украинская армия, поскольку она ожидает дополнительных денег и оборудования от США и их союзников.

Издание отмечает, что пока непонятно, какие законные полномочия будут использовать США для содействия передаче оружия, ведь ООН требует, чтобы изъятое оружие было уничтожено или сохранено.

В то же время администрация американского президента Джо Байдена месяцами взвешивала, как законно отправить украинцам оружие, которое хранится на объектах Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) на Ближнем Востоке.

Напомним, 2 октября Associated Press сообщили, что в Пентагоне обратились к Конгрессу США с призывом нарастить финансирование помощи Украине, поскольку в противном случае возможны проблемы с ее поставками.

Известно, что у американского оборонного ведомства заканчиваются средства на замену вооружений, которые были переданы Украине.

Также 2 октября заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий заявил, что законопроект о временном финансировании американского бюджета без средств на помощь Украине, который был принят Конгрессом США, не является трагедией.