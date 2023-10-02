"Не считаем трагедией": в МИД Украины объяснили ситуацию с отсутствием денег на помощь от США

По словам замминистра Николая Точицкого, деньги на финансирование помощи Украине у Соединенных Штатов есть. Дискуссия в Вашингтоне еще будет продолжаться.

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Законопроект о временном финансировании американского бюджета без средств на помощь Украине, который был принят Конгрессом США, не является трагедией. Об том заявил заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что в Вашингтоне практически каждый год идут очень горячие дискуссии по вопросам бюджета. Однако, что касается Украины, то на помощь ей есть политическая вола президента США Джо Байдена и обеих палат Конгресса.

"Дискуссия в США будет продолжаться, деньги на финансирование есть. Мы спокойно работаем, не считаем это трагедией. Учитываем этот факт, применяем другие тактики, чтобы продлить помощь", — сказал Точицкий.

Военная помощь от США: что известно

Напомним, что 30 ноября в Конгрессе США поддержали законопроект, который лишает Украину военной помощи. Палата представителей Конгресса США 335 голосами против 91 приняла резолюцию о продлении срока финансирования правительства на 45 дней. Законопроект не предусматривает выделение средств на помощь Украине.

По словам журналистов, единственным демократом, проголосовавшим против принятого законопроекта о краткосрочных расходах на финансирование федерального правительства США, был Майк Куигли от штата Иллинойс. Он представляет одну из крупнейших украинских общин в своем штате и является сопредседателем Украинского собрания.

Уже 1 октября Джо Байден подписал одобренный Конгрессом проект бюджета США. Таким образом Соединенные Штаты избежали приостановки работы правительства с 1 октября в случае, если бы Конгресс не решил до этого времени бюджетные вопросы.

После этого глава Минобороны Украины Рустем Умеров поговорил с главой Пентагона. Он сказал, что Ллойд Остин пообещал Киеву дальнейшую поддержку со стороны США.

"Министр Остин заверил меня, что американская поддержка Украины будет продолжаться. Украинские воины и в дальнейшем будут иметь сильную поддержку на поле боя", — сообщил Рустем Умеров.