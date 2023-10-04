"Недопустимо": Буданов раскритиковал бойцов Kraken за нападение на полицейских в Харькове

Потасовки между украинскими силовиками недопустимы, поскольку, как заявил руководитель ГУР Кирилл Буданов, представители подразделений должны руководствоваться нормами закона и присягой.

Бойцы спецподразделения Kraken, которые в Харькове напали на полицейских на блокпосту, совершили позорный поступок, поскольку конфронтация между силовиками это путь в пропасть. Об этом Кирилл Буданов, руководитель Главного управления разведки Минобороны, заявил в комментарии изданию "Бабель".

Он напомнил, что представители силовых подразделений должны руководствоваться нормами закона и присягой. Знать и уважать права и обязанности каждого, кто выполняет свои служебные обязанности — это аксиома. Действия в Харькове, как отметил руководитель ГУР, только наносят вред и не несут никакой пользы. Он крайне негативно отреагировал на этот инцидент.

"Такие случаи недопустимы", — заявил Кирилл Буданов.

Глава ведомства назвал подобные действия путем в пропасть. Он подчеркнул, что Украина — цивилизованное и правовое государство, в котором все четко регламентировано, кто, чем и как должен заниматься.

Kraken на блокпосту в Харькове

В соцсетях 1 октября опубликовали видео с бойцами, которые представились военными из части А0458, обратились к полицейским с требованием перестать осматривать их транспортные средства. По открытым данным, часть относится к спецподразделению ГУР Kraken. На видео зафиксировано несколько пикапов Mitsubishi L200. Из них выскочили вооруженные мужчины, которые нацелили оружие на правоохранителей. Впоследствии спецназовцы на блокпосту обезоружили полицейских.

По данным полиции, инцидент произошел 29 сентября около 15:00 на одном из выездов из Харькова. Они начали уголовное производство по факту угроз правоохранителям.

Напомним, в марте спецподразделение Kraken показало кадры секретной операции под Соледаром. Украинским военнослужащим удалось уничтожить один из пунктов управления российских оккупантов.