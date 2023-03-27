Спецподразделение KRAKEN показало кадры секретной операции под Соледаром (видео)
Военная спецоперация, в ходе которой удалось уничтожить командный пункт управления ВС РФ, проводилась еще в январе, однако военнослужащие смогли обнародовать ее подробности только сейчас из соображений безопасности.
Украинское спецподразделение KRAKEN, которое подчиняется Главному управлению разведки Минобороны, рассекретило детали операции на Соледарском направлении. Об этом проинформировала пресс-служба формирования 26 марта.
Оказывается, в районе Соледара на Донбассе, украинским военнослужащим удалось уничтожить один из пунктов управления российских оккупантов. Произошла тайная спецоперация еще в январе текущего года.
"Есть операции, о которых мы вам не рассказываем сразу, ведь находимся в том оперативном районе, но со временем некоторые эпизоды все же частично можем освещать. Это именно тот случай", — сообщили в спецподразделении.
Далее украинские военные отметили, что ночной штурм закончился удачно для них и при поддержке артиллерии был уничтожен передовой пункт управления россиян на Донбассе.
Сколько было таких тайных вылазок — пока что можно только догадываться, но переодически в KRAKEN рассказывают о своих достижениях на поле боя. К примеру, 5 марта спецподразделение показало, как была уничтожена вышка наблюдения в Брянской области. Силы разведки с помощью дрона-камикадзе атаковали пункт наблюдения российских пограничников. В РФ утверждают, что это случилось перед "нападением" на Брянскую область 2 марта.
13 февраля спецподразделение KRAKEN показало важную операцию против ВС РФ, благодаря которой удалось отодвинуть значительно фронт от Харькова. Бойцы показали, как именно происходила эта операция.