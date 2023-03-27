Спецпідрозділ KRAKEN показав кадри секретної операції під Соледаром (відео)

Військова спецоперація, в ході якої вдалося знищити командний пункт управління ЗС РФ, проводилася ще в січні, проте військовослужбовці змогли оприлюднити її подробиці лише зараз з міркувань безпеки.

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Український спецпідрозділ KRAKEN, який підпорядковується Головному управлінню розвідки Міноборони, розсекретив деталі операції на Соледарському напрямі. Про це проінформувала прес-служба формування 26 березня.

Виявляється, в районі Соледара на Донбасі українським військовослужбовцям вдалося знищити один із пунктів управління російських окупантів. Відбулася таємна спецоперація ще у січні цього року.

"Є операції, про які ми вам не розповідаємо одразу, адже знаходимося в тому оперативному районі, але згодом деякі епізоди все ж таки частково можемо висвітлювати. Це саме той випадок", — повідомили у спецпідрозділі.

Далі українські військові зазначили, що нічний штурм закінчився вдало для них і за підтримки артилерії було знищено передовий пункт управління росіян на Донбасі.

Скільки було таких таємних вилазок — поки що можна лише здогадуватися, але в KRAKEN час вiд часу розповідають про свої досягнення на полі бою. Наприклад, 5 березня спецпідрозділ показав, як було знищено вежу спостереження в Брянській області. Сили розвідки за допомогою дрона-камікадзе атакували пункт спостереження російських прикордонників. У РФ стверджують, що це сталося перед "нападом" на Брянську область 2 березня.

13 лютого спецпідрозділ KRAKEN показав важливу операцію проти ЗС РФ, завдяки якій вдалося відсунути значно фронт від Харкова. Бійці показали, як саме відбувалася ця операція.