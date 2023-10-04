Симоньян пригрозила уголовным преследованием критикам идеи ядерного взрыва над Сибирью

По словам Рамзана Кадырова, слова пропагандистки означают, что и при неблагоприятном развитии событий Россия якобы стратегически не проиграет.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян советует критикам ее заявления о ядерном взрыве над Сибирью вначале его выслушать. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Российская пропагандистка также пригрозила заявлением в полицию о ложном доносе.

"Большая просьба к некоторым отечественным комментаторам — перед тем как что-либо комментировать, хотя бы почитать Пастернака это послушать. Особенно перед тем, как писать заявления в разные органы", — заявила она, напомнив, что существует статья о "ложном доносе".

Пропагандистку поддержал глава Чечни Рамзан Кадыров. Ее критикам он посоветовал "заняться полезным делом" — и бороться против НАТО.

По словам Кадырова, Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать нанести ядерный удар по своей территории. Такие решения принимает главнокомандующий, уточнил он.

"В ее контексте приведенное в качестве примера действие означает, что даже при таком неблагоприятном развитии событий Россия, по сравнению с остальным миром, стратегически не проиграет", — объяснил Кадыров.

Симоньян предложила ядерный удар "над Сибирью"

На днях Симоньян в эфире своей программы заявила, что в качестве ультиматума "где-нибудь над Сибирью" российские войска могли бы устроить термоядерный взрыв. Это должно помочь в борьбе с Западом, пытающимся "руками Украины задушить Россию".

Таким заявлением были возмущены чиновники из Новосибирска и Алтайского края. Представители Мосгордумы потребовали от Следственного комитета "проанализировать" высказывания Симоньян и привлечь ее к ответственности.

Напомним, что в РФ сотруднику Симоньян, призывавшему к геноциду украинцев, подбросили под дверь свиную голову.